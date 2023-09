JOE, MA NON DOVEVAMO VEDERCI PIU'? - LA PREOCCUPAZIONE DEI DEMOCRATICI AMERICANI CHE, IN MANCANZA DI UN SOSTITUTO DECENTE, DEVONO SCIROPPARSI LA RICANDIDATURA DI BIDEN - MA NEI SONDAGGI “SLEEPY JOE” NON SFONDA: E' CONSIDERATO TROPPO ANZIANO - NELLE INTENZIONI DI VOTO È UN TESTA A TESTA CON TRUMP CHE, NONOSTANTE SIA DESCRITTO COME UN BANDITO, RIESCE SEMPRE A TRASFORMARE LE AVVERSITÀ IN PUNTI DI FORZA – AL SENATO I DEM SI DICONO “FRUSTRATI E PREOCCUPATI” E…

Alexander Bolton per www.thehill.com

I democratici al Senato esprimono “preoccupazione e frustrazione” per i moribondi sondaggi sul presidente Biden e dubitano che qualsiasi modifica alla comunicazione da parte della Casa Bianca aiuterebbe a cambiare il modo in cui gli elettori lo vedono prima delle elezioni del 2024.

Per loro il problema più grande del presidente ottantenne è l'età, che influenza negativamente gli elettori e contribuisce alla mancanza di entusiasmo per la sua campagna di rielezione nel 2024.

«Bisogna preoccuparsi dei numeri dei sondaggi, fallo e basta - ha detto il senatore Jon Tester (D-Mont.) - C'è tutto il tempo per rimetterli in sesto. Se possa farlo o no, semplicemente non lo so, ma bisogna preoccuparsi».

Un senatore democratico che ha richiesto l'anonimato ha affermato che gli elettori hanno espresso profonda apatia riguardo alla potenziale rielezione di Biden durante le riunioni costituenti durante la pausa di agosto. «Non c'è proprio entusiasmo - ha detto il senatore - Il tutto si riduce a 'Beh, ha fatto un ottimo lavoro, ma è semplicemente troppo vecchio.'».

Un sondaggio della CNN/SSRS condotto su 1.503 adulti a livello nazionale dal 25 al 31 agosto mostra che l’indice di approvazione del lavoro di Biden è pari al 39%, e il 67% degli elettori democratici e di orientamento democratico afferma che il Partito Democratico dovrebbe nominare qualcuno diverso da Biden come presidente l’anno prossimo.

Il sondaggio ha mostrato che il 58% degli americani ha un’impressione sfavorevole di Biden e quasi tre quarti degli intervistati afferma di essere preoccupato per la sua età.

Il senatore John Hickenlooper (D-Colo.) ha affermato di essere frustrato dal fatto che i numeri dei sondaggi su Biden siano così negativi, ammettendo che l'età di Biden stia influenzando il modo in cui gli elettori vedono la sua prestazione lavorativa.

Alcuni democratici esprimono frustrazione nei confronti del messaggio economico della Casa Bianca perché il tentativo di pubblicizzare i risultati della “Bidenomics” mostra pochi segni di successo.

Un nuovo sondaggio del “Wall Street Journal” condotto su 1.500 elettori ha rilevato che solo il 37% degli elettori approva la gestione economica di Biden, mentre il 48% disapprova fortemente la sua performance.

2. È ORA CHE BIDEN LASCI LA SCENA

Andrew Sullivan per “The Weekly Dish”

Ogni volta che vedi Biden camminare sembra un ottantenne: è lento, attento, artificioso. Ogni volta che lo senti parlare, le sue parole sono spesso confuse. Questo è l’uomo che secondo il Partito Democratico sarà pienamente in grado di funzionare come presidente per altri cinque anni fino all’età di 86 anni. Nessuno uomo radicato nella realtà ci crede, o dovrebbe crederci.

Nell’ultimo brutale sondaggio, il 49% dei democratici afferma che Biden è troppo vecchio per la rielezione. Un ulteriore 20% ha affermato che la loro “più grande preoccupazione” riguarda: la sua “competenza mentale, senilità”, la sua “salute”, la sua “resistenza” e il suo “rischio di morte”. Quindi, di fatto, quasi il 70% del suo stesso partito ritiene che la sua età sia una seria preoccupazione. Nel complesso, solo un americano su quattro ritiene che abbia la “resistenza e l’acutezza” necessarie per ricoprire la carica di presidente, e il 67% del suo stesso partito vuole che qualcun altro si candidi nel 2024.

Realizzare la sua campagna sulla resistenza all'estremismo MAGA ha funzionato l'ultima volta. Ma non lo farà l’anno prossimo. L’establishment ha avuto tre anni per dipingere Trump come una minaccia per la democrazia e una canaglia fuori legge. E non è mancato il materiale.

Eppure nei sondaggi i due candidati sono praticamente testa a testa. Ciò che Trump ha fatto – ancora una volta! - è una forma di jujitsu: sta usando le azioni delle forze dell'ordine per rafforzare la sua narrativa paranoica dell'establishment contro di lui. Vorrei che non lo avesse fatto. Ma lo ha fatto. La sua capacità di sopravvivere e prosperare negli ultimi tre anni è sbalorditiva. Fa parte del genio politico che i suoi nemici continuano a sottovalutare.

Sì, Trump è vecchio quasi quanto Biden. Ma ha l’energia, la resistenza e l’ossessività dei veri malati di mente. Ho iniziato a leggere la sua intervista questa settimana con Hugh Hewitt, e sì, è stato un festival di delusioni, bugie e occasionali punti decenti. Ma ciò che mi ha colpito è stato anche lo zelo, non temperato dal tempo, la passione persistente e rabbiosa, l'instancabile spinta a riconquistare il potere. Contrariamente alle apparenze, è mortale. Ma contro Biden, sembra energia pura.

