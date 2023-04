JOE, È ORA DI LEVARSI DALLE PALLE! – IL 70% DEGLI AMERICANI NON VUOLE UN SECONDO MANDATO DI BIDEN: "NBC NEWS" HA SGANCIATO L’IMPIETOSO SONDAGGIO A POCHE ORE DAL DISCORSO DEL PRESIDENTE CHE ANNUNCERÀ, CON UN VIDEO DI DUE MINUTI, LA SUA RICANDIDATURA PER LE ELEZIONI – IL PROBLEMA RESTA L’ETÀ: JOE AVREBBE 82 ANNI IL GIORNO DEL GIURAMENTO E HA GIÀ MOSTRATO PESANTI SEGNI DI RINCOGLIONIMENTO. NON VA MEGLIO A TRUMP CHE…

1. SONDAGGIO NBC NEWS: IL 70% PENSA CHE BIDEN NON DOVREBBE CANDIDARSI DI NUOVO

DAGONEWS

JOE BIDEN MANGIA UN GELATO

Mancano poche ore al discorso di Joe Biden in cui annuncerà la candidatura per la rielezione, ma quasi 3 americani su 4 sperano che abbia un ripensamento dell’ultimo minuto.

Secondo un nuovo sondaggio pubblicato domenica da NBC News , il 70% degli americani non vuole che Biden si candidi per un secondo mandato, rispetto a solo il 26% che lo vorrebbe di nuovo in corsa. Tra coloro che non vogliono che l'80enne presidente persegua un secondo mandato, il 69% cita l'età come motivo.

joe biden

Il sondaggio della NBC mostra che il 41% degli americani intende votare per Biden nel 2024, rispetto al 47% che afferma di voler sostenere il candidato repubblicano. Il 38% ha un'opinione positiva di Joe Biden, rispetto al 48% che ha un'opinione negativa del presidente. Tuttavia può consolarsi con i numeri di Trump: solo il 34% degli americani ha un'opinione positiva, rispetto al 53% che ha un'opinione negativa.

joe biden cade sulla scaletta dell'aereo 3

2. BIDEN SI RICANDIDA LA PREOCCUPAZIONE DEGLI ELETTORI PER L’ETÀ

Estratto dell'articolo di Pa.Mas per “la Repubblica”

Il video con cui domattina il presidente Biden annuncerà la ricandidatura alla Casa Bianca è già pronto. Secondo il Washington Post lo ha registrato nella casa di Wilmington lo scorso fine settimana […]

Siccome Trump ha già demolito i potenziali avversari come DeSantis, e sembra avviato verso la nomination repubblicana, i democratici pensano che Biden sia la risposta migliore, visto che per vincere dovrebbe solo ripetere il risultato del 2020. Gli americani non sono entusiasti: secondo un sondaggio di YouGov il 38% di loro si dice già esausto alla prospettiva di questa sfida, il 23% triste e il 23% arrabbiato.

JOE BIDEN

Il problema centrale resta l’età, dato che Biden avrebbe 82 anni il giorno del giuramento e Trump 78. Anche il New York Times ha scritto che Joe non può ignorare questo fatto, e deve parlarne per garantire che non sia in declino fisico o mentale. Ma i potenziali candidati giovani democratici, come i governatori Newsom, Whitmer o Pritzker non si muovono, perché il partito appoggia Biden.

joe biden discorso al castello reale di varsavia il ritorno di donald trump su instagram joe biden il ritorno di donald trump su instagram JOE BIDEN donald trump fox joe biden donald trump joe biden g20 joe biden inciampa sulle scalette dell'aereo 4