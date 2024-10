8 ott 2024 09:12

KAMALA BOOM BOOM! – NELL'INTERVISTA A "60 MINUTES" SULLA CBS, KAMALA HARRIS HA AMMESSO DI POSSEDERE UNA PISTOLA GLOCK E DI AVERE SPARATO: "CERTO CHE SÌ. IN UN POLIGONO DI TIRO” – LA VICEPRESIDENTE DEMOCRATICA, SE ELETTA PRESIDENTE, NON INCONTRERÀ PUTIN PER COLLOQUI DI PACE SE NON SARÀ RAPPRESENTATA ANCHE L'UCRAINA: “KIEV DEVE AVERE VOCE IN CAPITOLO SUL SUO FUTURO” – E ANNUNCIA TASSE PIÙ ALTE PER I RICCHI