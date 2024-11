1 nov 2024 16:49

KAMALA HARRIS PER ORA HA VINTO SOLO TRA LE STAR MILIONARIE /2 – LA PORTORICANA JENNIFER LOPEZ S’È INCAZZATA PER LE BATTUTE DEL COMICO TONY HINCHCLIFFE DURANTE UN COMIZIO DI TRUMP (“PORTO RICO È UN MUCCHIO DI SPAZZATURA”) E SCENDE IN CAMPO PER KAMALA HARRIS: “MI PIACCIONO I FINALI HOLLYWOODIANI, QUANDO VINCE IL BRAVO RAGAZZO. IN QUESTO CASO, LA BRAVA RAGAZZA” – “QUELLA BATTUTA CI HA RICORDATO COS’È TRUMP VERAMENTE…” – VIDEO