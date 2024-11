6 nov 2024 20:32

KAMALA NON L'HA PRESA PER NIENTE BENE - DOPO DIECI ORE E PASSA DALL’UFFICIALITÀ DEL RISULTATO, LA HARRIS RICONOSCE LA SCONFITTA CONGRATULANDOSI CON TRUMP. MA NELLO STESSO TEMPO SPARA A ZERO SU BIDEN: ''HA GROSSE RESPONSABILITA'" – LA POVERINA SOTTO XANAX NON HA ANCORA PARLATO IN PUBBLICO (LO FARÀ ALLE 22 ORA ITALIANA) - NELLA CHIAMATA HA DISCUSSO CON IL TYCOON DELL’IMPORTANZA DI UNA “TRANSIZIONE PACIFICA”...