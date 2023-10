KEFIAH ALL'ITALIANA – ALLA MANIFESTAZIONE CONTRO ISRAELE, IERI A ROMA, SI SONO RADUNATI INSIEME IL “CHE DI ROMA NORD” ALESSANDRO BATTISTA, IL “MASANIELLO” LUIGI DE MAGISTRIS, L’INFLUENCER GIORGIA SOLERI E I NEOFASCISTI DI “ITALIA LIBERA” - TRA LE BANDIERE DELLA PALESTINA, UN VARIEGATO GRUPPO DI NO VAX, I COBAS, I FAN DI ASSANGE, LA CANTANTE RAP ROMANA RAIAH E L’IMMANCABILE MONI OVADIA… – VIDEO

Estratto dell’articolo di Rinaldo Frignani per il “Corriere della Sera”

manifestazione per i palestinesi a roma

«Vogliamo dire ai fascisti e ai sionisti che si trovano in questo corteo che devono andare via subito altrimenti li prendiamo a calci. E alla polizia che non abbiamo bisogno di protezione: sappiamo cavarcela da soli». Uno dei giovani leader dei movimenti italo-palestinesi lo grida al microfono dal camion in testa alla manifestazione.

Le sue parole risuonano lungo viale della Piramide Cestia affollata da migliaia di ragazzi con le kefiah e le bandiere della Palestina, che sventolano accanto a quelle comuniste, dei Cobas, dei No Tav, della Ddr (l’ex Germania Est). Ci sono anche alcuni Tricolori che vengono fatti abbassare.

alessandro di battista mostra la prima pagina di libero

Come quello di «Italia Libera», il movimento di Giuliano Castellino, ex leader romano di Forza nuova, sotto processo per l’assalto alla sede Cgil del 9 ottobre 2021, assente perché sottoposto a misura preventiva da parte della Questura. «Da sempre con la Palestina, oggi più di ieri», ha comunque commentato Castellino.

storie instagram di giorgia soleri - manifestazione per i palestinesi 2

La destra di «Italia Libera» accanto a centri sociali, movimenti studenteschi e dei lavoratori. La galassia anti-Israele che si è radunata in piazza ieri pomeriggio a Roma è composita. E numerosa.

C’erano anche i rappresentanti dei gruppi no vax. E del «Fronte del dissenso» che fino a poche ore prima aveva organizzato in un hotel all’Esquilino la Conferenza internazionale di pace, pubblicizzata con la partecipazione — alcuni relatori erano in streaming, altri hanno poi preso parte al corteo — del deputato libanese di Hezbollah Alì Fayyad e dell’ex viceministro della Repubblica popolare di Lugansk Andrej Kochetov e di John Shipton, padre di Julian Assange […]

«Un fiume palestinese per le vie di Roma per fermare l’aggressione dello Stato israeliano contro Gaza e il suo popolo. La Palestina va liberata e si deve porre fine ai crimini di guerra e contro l’umanità che sta compiendo il governo israeliano. Da cittadino onorario palestinese mi schiero per la verità, la giustizia e la pace», ha spiegato l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, leader di Unione popolare, presente alla manifestazione.

moni ovadia alla manifestazione per li palestinesi a roma

In piazza anche l’ex deputato Alessandro Di Battista (non ha voluto rilasciare dichiarazioni), con moglie e figli, insieme con altri volti noti. C’era l’attore Moni Ovadia. Nutrita la presenza anche di personaggi famosi sul web, come Giorgia Soleri, influencer ed ex fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin, che ha postato su Instagram foto sulla manifestazione.

Ma anche la cantante rap romana Raiah e l’influencer e creator Tasnim Ali, anche lei della Capitale, figlia di egiziani, 23 anni, diventata famosa nella primavera scorsa per aver scritto il libro «VeLo spiego».

storie instagram di giorgia soleri - manifestazione per i palestinesi giorgia soleri 2 video di alessandro di battista sottotitolato in arabo su tiktok manifestazione per i palestinesi a roma 3 luigi de magistris in versione che guevara manifestazione per i palestinesi a roma 1 GIORGIA SOLERI storie instagram di giorgia soleri - manifestazione per i palestinesi 1