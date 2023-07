12 lug 2023 08:36

KISSINGER, È LEI? – DUE COMICI RUSSI HANNO FATTO UNO SCHERZO TELEFONICO A HENRY KISSINGER FINGENDOSI IL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY - L'EX SEGRETARIO DI STATO AMERICANO, CHE HA DA POCO COMPIUTO 100 ANNI, CI È CASCATO E HA APERTO LE VALVOLE: “WASHINGTON AVEVA PROMESSO ALLA RUSSIA DI NON FAR ESPANDERE LA NATO A EST - IL NORD STREAM? PENSAVO L’AVESSE FATTO SALTARE IN ARIA L’UCRAINA”. E PARLA ANCHE DEI RESPONSABILI DELL’OMICIDIO DI JFK: “PENSO SIANO STATI I RUSSI E LA MAFIA..."