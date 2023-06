UNA LADY MACBETH ALLA CASA BIANCA? – JILL CASEY, LA MOGLIE DI RON DESANTIS, TESSE I FILI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE DELLO SFIDANTE DI TRUMP ALLE PRIMARIE REPUBBLICANE – LAUREA IN ECONOMIA, CATTOLICA, GIORNALISTA E PRODUCER TV, FA CAMBIARE IDEA AL MARITO COME E QUANDO VUOLE – UNO DEI PROBLEMI DI DESANTIS È CHE NEANCHE LUI SA COME SI PRONUNCIA IL SUO COGNOME, SE CON LA DOPPIA EE, (“I” NEL SUONO DELL'INGLESE), OPPURE “DEH-SANTIS”, ALL'ITALIANA. E TRUMP LO INFILZA: “COME PUÒ GUIDARE IL PAESE SE NON SA NEMMENO PRONUNCIARE IL SUO COGNOME?”

HOUSE OF CASEY

Estratto dell'articolo di Alberto Simoni per "La Stampa"

Roger Stone, consulente e lobbista conservatore, uomo di Trump, prima di avergli voltato le spalle, ha scomodato persino William Shakespeare per dire la sua sulle primarie repubblicane: nessun dilemma esistenziale, piuttosto il gusto di dare l'etichetta di "Lady Macbeth" a Jill Casey DeSantis, moglie di Ron, 43 anni il 26 giugno, nativa dell'Ohio, laurea in economia a Charleston, cattolica come il marito, giornalista e producer tv. L'appellativo di Stone non è l'unico.

Qualcuno l'ha definita perfidamente "Walmart Melania", per sottolineare che con la signora Trump condivide l'avvenenza, ma in quanto a stile, l'ex modella slovena frequenta le boutique, la reporter di golf, i grandi magazzini più popolari d'America. Non è vero, ma l'iperbole rende. Una resta silente e reclusa nel lusso di Mar-a-Lago, l'altra in jeans e scarpe basse stringe mani fra granai e tavole calde di Iowa e New Hampshire.

Il 13 maggio durante il tour del marito – pochi giorni prima che questi annunciasse la candidatura – Jill Casey ha consegnato ai fan, curiosi di scoprire la chimica che tiene insieme coppia, la sua verità ripetendo una risposta già mandata a memoria per quella e future occasioni. «È il padre che si è occupato dei miei bambini mentre non potevo».

[…] «Era lì per sorreggermi quando ero a terra e non riuscivo letteralmente a stare alzata, era lì, Ron, a lottare per me quando non avevo le forze per combattere per me stessa». Sono le parole con cui Casey ha ricordato i mesi della lotta contro un tumore al seno, reso pubblico il 4 ottobre del 2021 da cui è uscita vincente il 3 marzo del 2022.

Nel primo scorcio di campagna elettorale i DeSantis si sono presentati al completo: Ron, Casey e i tre figli. La coppia sprizza freschezza e solidità, vigore e rappresenta decisamente un asset nella campagna elettorale. Il soldato dell'Iraq, studente ad Harvard e Yale tre legislature al Congresso federale e la giornalista capace di farsi un nome dal nulla. E di ironizzare anche sul luogo del matrimonio: Disney World a Orlando, anno 2009.

Quattordici anni dopo la galassia Disney è vista come il male da DeSantis perché dipendenti e leadership hanno osato esprimere un'opinione sulla legge che vieta libri e lezioni sul genere nelle elementari. Sul matrimonio a casa del nemico, Ron ha scherzato: «La famiglia di Casey è proprio quella prototipo di Disney, mica potevo deluderla».

Il giornale Politico in un profilo al vetriolo su Casey ne metteva in dubbio la capacità di incidere, sottolineando che forse più che un asset la signora possa diventare un limite. Alcuni esponenti dello staff di DeSantis hanno lamentato che Ron cambiava decisione spesso dopo aver parlato con la moglie. I due non amano avere staff grandi, Ron non si fida, e lei non si fida del fatto di poter essere esclusa.

Ron ha una sua agenda chiara e che ha nella guerra culturale contro la visione liberal e woke il fulcro; Casey ne ha una sua e chi li frequenta dice che dietro le quinte la persegue. Cosa distingua le due visioni non è chiaro, ma quel che un esperto repubblicano confida è che "combaceranno fintanto che servirà".

Dall'Iowa un operativo repubblicano racconta che Jill Casey, vista l'esperienza che ha nel mondo dei media, potrebbe aiutare Ron a modulare il messaggio contro Trump. Quest'ultimo è uno showman solo al comando che cambia avvocati e spin doctor come i calzini; Casey è scaltra, sa che il marito ha bisogno di veicolare ogni cosa, la posa, il look, il linguaggio.

[…] E quanto a Ron serva qualcuno che sappia avere un contatto con la gente, lo dimostra una storia: a un cronista che gli chiedeva lumi su una supposta ritrosia a stare in mezzo alla gente, Ron ha risposto piccato: «Mai sei cieco?», evidenziando che proprio in quel momento stava con i suoi fan.

Il video è diventato virale. Come quello di Jill Casey che a stento trattiene le lacrime parlando dell'adorato Ron e della malattia. «Umanizzare il compagno facendo le cose che lui non è in grado di ottenere è quello che spesso fanno le aspiranti first lady» ha detto Debbie Walsh, direttore del Center for American Women in Politics della Rutgers University. Forse Casey più di Ron ha già iniziato a camminare verso da Walmart verso la Casa Bianca.

RON DESANTIS ALLA PROVA DEL SUO STESSO COGNOME

Estratto dell'articolo di Alberto Simoni per "Specchio - La Stampa"

Il tallone d'Achille di Ron DeSantis è…DeSantis. Ovvero il governatore della Florida […+ non sa pronunciare il suo cognome. Se molti aspiranti presidenti nelle prime fasi delle primarie hanno il problema di recapitare agli elettori il loro messaggio politico, DeSantis ha il guaio di spiegare se il suo cognome si pronuncia "Dee-Santis", la doppia ee, "i" nel suono dell'inglese, oppure Deh-Santis, all'italiana.

[…] guaio è che nemmeno lui sembra avere le idee chiare, almeno stando alle dichiarazioni. Durante la prima settimana come candidato presidenziale, infatti, Ron ha privilegiato la dizione "Dee", all'americana, l'ha ripetuta nella prima intervista a una radio della South Carolina e nel discorso in cui ha annunciato la candidatura.

Eppure, poco dopo presentandosi in tv da Glenn Beck sulla Fox è scivolato sull'italiano "Deh" che sarebbe, a quanto pare, anche la pronuncia prediletta dalla moglie Casey. Lo staff della campagna elettorale ha ammesso che predilige Dee-Santis.

Lui un po' spocchiosamente a un reporter che gli faceva notare l'ambiguità ha risposto: «Dee o Deh? Chiamatemi vincitore». La querelle sul nome sembrerà pure puerile, eppure Trump ne ha già approfittato: «Uno che non sa nemmeno come pronunciare il suo cognome come può avere idea di guidare il Paese?».

[...] A differenza di molti politici americani che – come Gina Raimondo, segretaria al Commercio – ostentano con orgoglio l'albero genealogico piantato in Italia, DeSantis ha rimosso del tutto i riferimenti. I suoi avi arrivarono da Abruzzo e Campania negli Usa attorno al 1910, si insediarono in Ohio e Pennsylvania. I suoi genitori si trasferirono in Florida negli anni '70 e lì nacque nel 1978 Ron. La sua bio però parte dagli studi a Yale, militare con servizio in Iraq nel 2007. Anche se sulla pronuncia del cognome qualche certezza sembra incrinata.

