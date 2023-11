LAGARDE METTE IN GUARDIA MELONI – ALL’ULTIMO VERTICE EUROPEO C’È STATO UN FACCIA A FACCIA TRA LA PRESIDENTE DELLA BCE E LA DUCETTA. L’ARGOMENTO È STATA LA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITÀ, SU CUI L’ITALIA HA SOLLEVATO DUBBI. LA COFANA BIANCA HA VOLUTO AVVERTIRE LA THATCHER DI COLLE OPPIO: “L’ACCORDO PER NOI È FONDAMENTALE”. E POI HA INFILATO LA COLTELLATA: SENZA UN’INTESA, PER LA BCE SAREBBE PIÙ DIFFICILE AIUTARE L’ITALIA CON LO “SCUDO” PER I PAESI IN DIFFICOLTÀ

Estratto dell’articolo di Federico Fubini per il “Corriere della Sera”

All’ultimo vertice europeo Giorgia Meloni e Christine Lagarde si sono parlate. Sia alla premier che alla presidente della Banca centrale europea preme un tema: le nuove regole di bilancio europee su cui i ministri finanziari e la Commissione Ue cercano un accordo entro l’anno.

In Italia non mancano i dubbi […]. Non piace soprattutto l’ultima richiesta della Germania: un’«ancora» sul deficit, oltre a una «salvaguardia» sul debito, che spinga i governi ad alto debito — o forse tutti — verso un disavanzo ben sotto al 3% del prodotto lordo. A Roma si teme che questo vincolo porti a correzioni dei conti troppo brusche dal 2025 in poi. […]

Non è chiaro se Meloni abbia condiviso queste preoccupazioni con Lagarde. Ma Lagarde le ha passato un messaggio: «L’accordo sulle regole di bilancio per noi è fondamentale» ha detto la francese alla premier, secondo alcuni. E ha chiarito perché: se si crea una situazione in cui la Bce deve aiutare l’Italia sui mercati […] farlo senza un chiaro quadro di regole è più difficile.

Il cosiddetto «scudo» della Bce (il Transmission protection mechanism ) è riservato ai Paesi già in linea con le regole europee o che lavorano per esserlo. E se tornasse il vecchio Patto di stabilità oggi sospeso, l’Italia faticherebbe non poco a essere in linea.

In realtà a Roma c’è perplessità anche sul ruolo di Nadia Calviño: la ministra spagnola delle Finanze è sia presidente di turno dell’Ecofin che candidata alla guida della Banca europea degli investimenti; potrebbe usare la mediazione sulle regole di bilancio fra i governi per favorire se stessa. […]

