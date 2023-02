LAGARDE, SENTI CHE DICE PANETTA! – IL MEMBRO ITALIANO DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA BCE TORNA A STRIGLIARE LA PRESIDENTE SUL RIALZO DEI TASSI: “NON DOVREBBE IMPEGNARSI INCONDIZIONATAMENTE SULLE MOSSE FUTURE E DOVREBBE ‘CALIBRARE’ LA POLITICA MONETARIA” (ALLORA C'AVEVA RAGIONE CROSETTO QUANDO STREPITAVA CONTRO LA BCE) – POI CITA BATTISTI: “LA BCE NON DEVE GUIDARE COME UN PAZZO A FARI SPENTI NELLA NOTTE” E STRIZZA L’OCCHIO ALLA MELONI: “LA POLITICA FISCALE ITALIANA È RIMASTA PRUDENTE…”

il banchiere fabio panetta

BCE: PANETTA FRENA SULLA STRETTA, NON LEGHIAMOCI LE MANI

(ANSA) - "La Bce non dovrebbe impegnarsi incondizionatamente sulle proprie mosse future" e dovrebbe invece "calibrare" la politica monetaria in modo che guardi in avanti e possa essere modulata in base ai dati economici, chiarendo meglio anche la sua "funzione di reazione".

Lo ha detto Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, in un discorso a un evento del Centre for European Reform a Londra. Panetta ha evocato "il rischio di una restrizione eccessiva" alle condizioni monetarie: "con i tassi ora in territorio restrittivo, a contare sono la misura e la durata delle condizioni restrittive".

fabio panetta e christine lagarde

BCE: PANETTA CITA BATTISTI, NON GUIDIAMO A FARI SPENTI

(ANSA) - Quello che la Bce non deve fare, nel contrasto all'inflazione, "è 'guidare come un pazzo a fari spenti nella notte": a citare 'Emozioni' di Lucio Battisti calando il testo del cantautore nella politica monetaria è Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, in un discorso a un evento del Centre for European Reform a Londra.

CHRISTINE LAGARDE FABIO PANETTA GIANCARLO GIORGETTI PIERRE GRAMEGNA

"Una calibrazione della politica monetaria in funzione dei dati, ben radicata in una chiara funzione di reazione, offre il percorso migliore - ha detto Panetta avvertendo dei rischi di una stretta eccessiva - questo non significa che non saremo risoluti nella lotta all'inflazione. Significa essere risoluti nella direzione giusta".

BCE: PANETTA, I PRESTITI STANNO GIÀ RALLENTANDO

(ANSA) - "I tassi sui prestiti stanno salendo più velocemente che in passato, in linea con il ripido rialzo dei tassi della Bce. E i prestiti a imprese e famiglie stanno decelerando rapidamente". Lo ha detto a Londra Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce, in un invito alla cautela nell'alzare i tassi. "Gran parte degli effetti della stretta devono ancora venire" e dunque l'aggiustamento sui mercati creditizi "probabilmente comprimeranno i consumi e gli investimenti nei prossimi mesi".

CHRISTINE LAGARDE

PANETTA, LA POLITICA FISCALE ITALIANA È RIMASTA PRUDENTE

(ANSA) - "Sui mercati stiamo vedendo una situazione diversa da quella che molti temevano": c'era il timore che come conseguenza dello 'scudo anti-spread' della Bce alcuni Paesi avrebbero abbandonato la disciplina fiscale, "ma non è successo" e nel Paese di cui più si discuteva, l'Italia, "di fatto il nuovo governo non ha adottato le politiche di bilancio imprudenti che molti si sarebbero aspettati". Lo ha detto a Londra Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce.

