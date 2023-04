LA LAICITA' NON SERVE: CI VUOLE UNA ROBUSTA DOSE DI DIO – IL SENATO DEL TEXAS APPROVA UNA LEGGE CHE OBBLIGA LE SCUOLE A ESPORRE I 10 COMANDAMENTI, A CREARE SPAZI PER LA PREGHIERA E LO STUDIO DELLA BIBBIA IN CLASSE – POCHI GIORNI FA UN GIUDICE DELLO STATO HA VIETATO LA PILLOLA ABORTIVA E ORA AL CONGRESSO C'È QUALCUNO CHE VUOLE PERFINO ABOLIRE LA SEPARAZIONE TRA STATO E CHIESA...

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

I DIECI COMANDAMENTI 1

Il principio della separazione tra Stato e Chiesa è in pericolo negli Stati Uniti, dove ormai viene apertamente contestato da un’ampia corrente del Partito repubblicano. Lo dimostrano le tre leggi appena approvate dal Senato del Texas, che ordinano di esporre i Dieci comandamenti nelle scuole pubbliche, creare spazi per la preghiera e lo studio della Bibbia nelle aule, e codificare nell’impianto legislativo locale la sentenza della Corte Suprema che aveva difeso l’allenatore di una squadra di football scolastica, punito perché alla fine della partita aveva pregato in mezzo al campo. I testi ora passano all’esame della Camera.

Se verranno approvati e firmati dal governatore Greg Abbott, entreranno in vigore il primo settembre, in tempo per l’inizio del prossimo anno accademico. La prima legge, il Senate Bill 1515, stabilisce che «le scuole pubbliche elementari o secondarie devono esporre in un luogo cospicuo dentro ciascuna classe un poster durevole, o una copia incorniciata, dei Dieci comandamenti».

greg abbott donald trump

Il testo indica anche le misure minime, alto 16 inches (quaranta centitri e mezzo) e largo 20 (51 centimetri), e si raccomanda che abbia caratteri tali da poter essere facilmente leggibili per una persona con vista media.

La seconda, Senate Bill 1396, richiede alle scuole pubbliche di riservare del tempo per consentire agli studenti di pregare e studiare la Bibbia, mentre sono negli istituti. La terza, il Senate Bill 1556, chiede invece di codificare con una legge la sentenza della Corte Suprema Kennedy vs. Bremerton School District.

il governatore del texas greg abbott con le armi

Joe Kennedy era l’allenatore della squadra di football di una scuola, punito perché alla fine di una partita aveva pregato a metà campo. Il massimo tribunale degli Stati Uniti ha però stabilito che aveva il diritto di farlo, perché non pregava in quanto dipendente del distretto, ma a titolo personale.

[…] La deputata del Colorado Lauren Boebert ha detto che «ci siamo stancati della separazione tra Chiesa e Stato». E con l’aiuto della maggioranza conservatrice nella Corte Suprema sono convinti che sia arrivata l’occasione per cancellarla.

