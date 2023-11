UNA LAMA PER RAMA - IL PD VUOLE CHE IL PSSH, IL PARTITO DI EDI RAMA, VENGA CACCIATO DAL PARTITO SOCIALISTA EUROPEO DOPO L’INTESA SUI MIGRANTI CON GIORGIA MELONI (IN REALTA’ E’ SOLO MEMBRO OSSERVATORE VISTO CHE L’ALBANIA NON E’ NELL’UNIONE EUROPEA) - DOMANI AL VERTICE DEI SOCIALISTI DI MALAGA I DEM CHIEDERANNO L’ESPULSIONE: “SUI MIGRANTI SONO STATI TRADITI I NOSTRI VALORI” - LA DIFESA DI EDI RAMA: “ALTRI PAESI CI AVEVANO CHIESTO AIUTO” (MA NON DICE QUALI…)

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco per “la Repubblica”

Edi Rama fuori dal Partito socialista europeo. Il Pd è pronto a protocollare la richiesta di espulsione dal Pse per il premier albanese e il suo Pssh, il partito socialista d’Albania. Lo annuncia a Repubblica Peppe Provenzano, responsabile Esteri della segreteria Schlein: «Porremo la questione al congresso del Pse», che si terrà domani e dopodomani a Malaga, alla presenza di tutti i big socialisti del continente, dal premier spagnolo Pedro Sanchez al cancelliere tedesco Olaf Scholz. […]

Nel mirino dei democratici c’è il controverso accordo siglato da Rama con la premier Giorgia Meloni, che prevede il dirottamento sull’Albania di una cospicua parte di migranti intercettati dalle navi italiane, fino a 36mila l’anno, da dislocare in strutture attrezzate nel porto di Shengjin e a Gjader.

Secondo il Pd, l’accordo viola il diritto internazionale ed «anche i valori della famiglia socialista», aggiunge l’ex ministro Provenzano. Rama col suo Pssh è membro osservatore del Pse, al pari dei partiti socialisti di altri Paesi che vorrebbero entrare nell’Unione europea. In teoria, Rama avrebbe la possibilità di presentarsi alla due giorni di Malaga, anche solo per difendersi, ma secondo gli sherpa che lavorano all’appuntamento alla fine non ci sarà. Forse ha percepito il clima.

L’Italia, col Pd, spingerà per applicare la stessa procedura adottata per il neo-premier slovacco Robert Fico: filo-russo, alleato con l’estrema destra, è stato espulso dal Pse a metà ottobre, nemmeno due settimane dopo la vittoria elettorale a Bratislava. «Per Rama – riprende Provenzano – l’iter dovrebbe essere ancora più spedito, considerato che è un semplice osservatore e l’Albania non fa parte dell’Ue».

Per il primo ministro albanese un divorzio politico traumatico con la famiglia dei socialisti Ue […] rischia di produrre strascichi anche sulla candidatura di Tirana all’Unione. Candidatura promossa da Rama e caldeggiata da Meloni. Anche per questo il premier albanese continua a difendere l’accordo. Un po’ per fronteggiare l’opposizione interna, che ieri attaccava il patto con l’Italia, in particolare l’ex premier Sali Berisha, leader dei dem di Tirana. Un po’ per rassicurare la Commissione Ue. […] La narrazione di Rama è chiara: l’Albania va in soccorso dell’Italia, dato che «nell’Ue i paesi membri non hanno trovato ancora una soluzione».

