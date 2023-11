LANDINI DÀ BUCA A SALVINI – DOPO CHE IL GARANTE HA DICHIARATO CHE MANCANO I REQUISITI PER LO SCIOPERO GENERALE DI VENERDÌ PROSSIMO INDETTO DA CGIL E UIL, SALVINI AVEVA CONVOCATO I SEGRETARI GENERALI DEI DUE SINDACATI. MA LANDINI E BOMBARDIERI NON SI SONO PRESENTATI ALL'APPUNTAMENTO AL MINISTERO DEI TRASPORTI E TIRANO DRITTO – IL CAPITONE ANNUNCIA LA PRECETTAZIONE…

A seguito dell’incontro tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) e i sindacati coinvolti nello sciopero del 17 novembre, il vicepremier e ministro Matteo Salvini «ha detto che nel giro di qualche ora ci farà arrivare la precettazione, noi confermiamo lo sciopero e domani ci sarà una conferenza stampa di Cgil e Uil alle 15:30 e saprete quale è la nostra posizione». Lo ha dichiarato Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo della Uil - che ha partecipato all’incontro in sostituzione del segretario generale, Pierpaolo Bombardieri - al termine del meeting. Assente anch il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sostituito dalla segretaria confederale, Maria Grazia Gabrielli.

La mobilitazione del 17 riguarderà il pubblico impiego, i trasporti e gli altri settori sottoposti alla legge 146 del 1990 di regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, oltre agli altri lavoratori delle regioni del Centro.

Per i lavoratori delle regioni del Centro Italia lo stop sarà di otto ore o dell’intero turno. Mentre dipendenti pubblici, lavoratori dei trasporti e dell’istruzione si fermeranno per tutto il giorno, in tutta Italia.

Cgil e Uil hanno confermato che lo sciopero del 17 novembre sarà per l’intera giornata, fermi restando i servizi minimi previsti dalla legge. Il Garante aveva chiesto appunto la rimodulazione dello stop in alcuni settori, dato che secondo l’Autorità mancano i requisiti dello sciopero generale. «La Commissione non spiega su quali basi normative ha deciso che non si tratta di uno sciopero generale. Confermiamo la nostra disponibilità ad aderire alle indicazioni della Commissione per il settore dei vigili fuoco e quello del trasporto aereo», hanno replicato Cgil e Uil. [...]

