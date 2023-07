LASCIATE IN PACE IL CAV! – IN VIA VOLTURNO A MILANO QUESTA MATTINA È APPARSO UN NUOVO MURALE DI SILVIO BERLUSCONI, CHE LO RITRAE MENTRE SI AUTO-INTITOLA LA STRADA IN CUI È NATO (E FA LE CORNA), MA DOPO POCHE ORE È STATO STRAPPATO - L’ARTISTA ALEXSANDRO PALOMBO AVEVA GIÀ REALIZZATO, NELLA STESSA STRADA, UN'OPERA RAFFIGURANTE IL CAV, IMBRATTATA E POI RIMOSSA - LA NOTA DELL’ARTISTA: “È TORNATO PIÙ DETERMINATO DI PRIMA PER CONSEGNARCI UN NUOVO MESSAGGIO...”

Estratto dell'articolo di Ygnazia Cigna per www.open.online

Ormai sembra una firma. I murales di denuncia dell’artista aleXsandro Palombo vengono sempre più spesso cancellati perché troppo provocatori, ma lui non ci sta e li rifà ancora più forti. Era successo con quello che ritraeva Giorgia Meloni e Elly Schlein incinte, così come con quello sui Simpson e la Shoah.

E oggi accade con quello di Silvio Berlusconi. Questa mattina, 6 luglio, nel quartiere Isola di Milano, in via Volturno 34, è riapparso il murale dell’ex premier ormai defunto, ma in una nuova versione. [...]

(Adnkronos) - E' riapparso questa mattina il murale che ritrae Silvio Berlusconi davanti a via Volturno 24, lo stabile nel quartiere Isola di Milano dove il fondatore di Forza Italia è cresciuto. Nella seconda versione dell'opera dello street artist aleXsandro Palombo, il Cav, in elegante completo blu con cravatta a pois, con una mano regge un pennello intriso di colla con cui ha affisso la targa toponomastica che riporta l'indicazione del luogo 'Via Silvio Berlusconi 1936-2023' e con l'altra mano fa il gesto delle corna, a terra vicino ai suoi piedi il secchiello con la colla e la scritta 'self-made man'.

Il primo murale, 'Silvio Berlusconi self made-man', era apparso sempre in via Volturno la scorsa settimana, venendo vandalizzato nelle ore successive con scritte offensive e poi, in meno di 48 ore, cancellato. ''Anche Silvio Berlusconi vittima della cancel culture? Lo hanno cancellato alla velocità della luce, ma con la stessa velocità che lo ha sempre contraddistinto è tornato più determinato di prima per consegnarci un nuovo messaggio", dichiara in una nota l'artista aleXsandro Palombo.

