1 mag 2024 13:20

LA LATITANZA D’ORO, A DUBAI, DI GIANCARLO TULLIANI – IL COGNATO DI FINI, CONDANNATO A SEI ANNI IN MERITO ALLA VICENDA DELL'ACQUISTO DELLA CASA A MONTECARLO, VIVE IN “ESILIO” NEGLI EMIRATI PER EVITARE L’ARRESTO IN ITALIA - PASSA DA UNA RESIDENZA ESCLUSIVA ALL’ALTRA, OGGI DUBAI IERI MONTECARLO, DOVE NEL 2010 SFRECCIAVA IN FERRARI (DA 200 MILA EURO) - TULLIANI JR PROVA A DIFEDERSI: "FACEVO LOBBYING, NON RICICLAGGIO"