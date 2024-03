LAUDATI SÌ – ASCESA E CADUTA DI ANTONIO LAUDATI, IL MAGISTRATO DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA INDAGATO PER IL PRESUNTO DOSSIERAGGIO AI DANNI DI POLITICI E VIP: ALLA DNA AVEVA SEMPRE SOGNATO DI ARRIVARE DA CAPO. NEL 2009 FU MANDATO A BARI A DIRIGERE LA PROCURA, QUANDO SCOPPIÒ IL CASO TARANTINI-BERLUSCONI. FINÌ SOTTO INCHIESTA CON L’ACCUSA DI AVER RALLENTATO LE INDAGINI SUL CAV – IL LIBRETTO PER RAGAZZI SCRITTO CON GABRIELLA GENISI (L’AUTRICE DI LOLITA LOBOSCO) E LA RICHIESTA DI RIPROGRAMMARE L’INTERROGATORIO…

(ANSA) - La procura di Perugia sta riprogrammando l'interrogatorio di Antonio Laudati, sostituto procuratore antimafia e già coordinatore del gruppo Sos, indagato nel fascicolo che coinvolge il tenente della guardia di finanza Pasquale Striano. E' quanto appreso dall'ANSA.

Sarebbe stato lo stesso Laudati a chiedere il rinvio dell'interrogatorio dopo che era stato fissato una prima volta. Il suo difensore ha già annunciato che il magistrato intende rispondere per "chiarire la completa estraneita ai fatti contestati". Striano era stato convocato invece nei giorni scorsi ma non si è presentato ai magistrati di Perugia.

I MILLE INCIAMPI DI LAUDATI IL PM CHE SOGNAVA IN GRANDE

Estratto dell’articolo di G.F. e F.T . per “la Repubblica”

«Si sono dette troppe imprecisioni e cose non vere: questa storia rischia di arrecarmi un danno enorme. Ma io chiarirò tutto». Antonio Laudati, il magistrato campano in forza alla Direzione nazionale antimafia indagato a Perugia con l’accusa di aver richiesto in quattro occasioni gli accessi abusivi alle banche dati per confezionare dossier da mandare alle procure, non è un uomo che si scoraggia.

Laudati ha 70 anni, è a un passo dalla pensione, avrebbe potuto anche scegliere questa strada nei mesi scorsi, quando l’inchiesta di Perugia si stava ingrossando ma ha deciso ostinatamente di non lasciare. Di tempeste ne ha viste. E, seppur con acciacchi, superate.

Il pubblico ministero è certo di poter superare anche questa cominciando già in settimana quando si presenterà per rispondere […] alle domande del procuratore Raffaele Cantone. Laudati aveva sempre immaginato di arrivare alla Dna, ma come capo: era sempre stato quello il suo obiettivo sin da quando, era l’estate del 2009, fu mandato a Bari a dirigere la Procura dopo una carriera passata tra Napoli e il ministero, dove era stato Direttore degli affari penali.

E invece proprio Bari fu il primo grande inciampo: appena arrivato scoppiò il caso Tarantini-Berlusconi, con l’imprenditore che portava le escort a casa dell’allora presidente del Consiglio. Laudati arrivò con il bollino di magistrato vicino al centrodestra – era in ottimi rapporti con l’allora ministro della Giustizia, Angelino Alfano e soprattutto con uno dei suoi predecessori, Nitto Palma, poi fidato collaboratore della presidente del Senato Elisabetta Casellati – e finì sotto inchiesta a Lecce dove gli contestavano di aver rallentato le indagini sul Cavaliere. Accusa dalla quale poi è stato assolto […].

Ora i pm di Perugia gli contestano di aver fatto quattro istruttorie abusive, violando le regole del suo ufficio e affidandosi alle accuse di alcuni soggetti ritenuti a lui vicini. È il caso di Giuseppe Cannella, un suo amico, per il quale avrebbe confezionato un dossier contro il rivale di Cannella, tale Luigi Lauro. O della presunta speculazione edilizia su cui ha chiesto di indagare perché era davanti a casa sua.

O, ancora, nell’episodio del dossier pre-investigativo inviato alla procura di Roma sul presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, messo insieme dopo che un collaboratore del presidente della Lazio Claudio Lotito, acerrimo nemico di Gravina, aveva portato delle carte a Striano.

La Dna è stata per Laudati una sorta di rifugio d’oro, perché appunto immaginava un’altra carriera per sé: era un magistrato da prima pagina ma oggi in molti avevano quasi dimenticato il suo nome. E invece: da qualche settimana è in libreria un suo volume per ragazzi, un giallo che ha scritto con Gabriella Genisi, la scrittrice pugliese che si è “inventata” Lolita Lobosco”. la commissaria più famosa d’Italia. E, soprattutto, prima dello scandalo di Perugia, il suo nome era tornato a circolare per incarichi importanti dopo la pensione.

