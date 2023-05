A CHI IL PRIMO MAGGIO? A NOI! – GIORGIA MELONI HA DECISO DI VARARE IL DECRETO SULL’OCCUPAZIONE PROPRIO IN QUESTO GIORNO PER DIMOSTRARE CHE NON ESISTE UN LEGAME ESCLUSIVO TRA LA SINISTRA E IL MONDO DEL LAVORO – LA “DUCETTA” SPERAVA IN UNA CGIL PIÙ MORBIDA: “HO SCELTO IL DIALOGO E MI CHIAMANO IPOCRITA. SE VOGLIONO LO SCONTRO NON SARÒ IO A SFIGURARE, LA GENTE È CON ME” – I MESSAGGI ALLA CISL PER ROMPERE IL FRONTE DELLA TRIPLICE