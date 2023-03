6 mar 2023 16:47

LAZIO, IN REGIONE E’ UNO STRAZIO: A TRE SETTIMANE DALLA VITTORIA ELETTORALE, FRANCESCO ROCCA NON RIESCE A VARARE LA GIUNTA - FRATELLI D’ITALIA, FORTE DEL 33,6% DEI CONSENSI E DI 22 CONSIGLIERI ELETTI, PUNTA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE, A SEI ASSESSORATI DI PRIMA FASCIA E ALLA VICE PRESIDENZA DELLA REGIONE, LASCIANDO DUE ASSESSORATI MINORI ALLA LEGA E DUE A FORZA ITALIA. UNO SCHEMA CHE NON VIENE ACCETTATO - E POI CI SONO LE AMBIZIONI DEGLI STESSI CONSIGLIERI CHE SI VEDONO TRATTATI COME MARIONETTE DAI PARTITI…