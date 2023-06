Sulla base di questa bizzarra teoria, cosa dovrà fare Nathan Falco, dato che deve fare il mestiere di suo padre? pic.twitter.com/N9QruZOrxq — La prima manina (@LaPrimaManina) June 29, 2023

nathan falco briatore 5

Flavio Briatore è finito, per l'ennesima volta, al centro delle polemiche. Ospite a Cartabianca nella puntata di ieri sera, martedì 27 giugno, l'imprenditore si è inserito in un dibattito scivoloso sulla povertà e sui modi attraverso cui lo Stato potrebbe combatterla. Accolto nel suo salotto dalla conduttrice Bianca Berlinguer, Briatore ha lodato l'operato del governo Meloni, facendo esplicito riferimento all'abolizione del reddito di cittadinanza. Una frase, tra tutte, non è piaciuta a un gruppo sostanzioso di utenti che, su Twitter, hanno inchiodato il dirigente sportivo. [...]

"Tra 20 anni non ci saranno più falegnami o muratori. L’Italia funziona perché ci sono piccole e medie imprese dove chi ci lavora non sa neanche dov’è Roma, non sa neanche chi è il ministro del lavoro, non gliene frega niente.

nathan falco briatore 7

Se queste imprese funzionano, il figlio è invogliato a fare il lavoro del padre. Il lavoro manuale deve essere incentivato", ha continuato Briatore, dando il via a un fiume di commenti carichi di rabbia. Molti utenti, infatti, si sono indignati:

"Mandaci Nathan Falco a fare il muratore. Tutti capitani d’industria con i figli degli altri a sgobbare per due lire", "Lo stesso discorso vale anche per Nathan Falco? No perché altrimenti sarebbe ipocrita". Proprio il nome del figlio dell'imprenditore, infatti, è apparso tra i trending topic di Twitter.

