schlein conte

CONTE, CON IL PD OGGI ALLEANZA ORGANICA FUORI LUOGO

(ANSA) - MANDURIA, 11 GIU - "A noi interessano obiettivi e progetti politici, con il Pd posso condividere obiettivi e battaglie. Questo dialogo va affinato e spero che possa crescere e si rafforzi per creare terreni comuni di azione, ma un'alleanza organica oggi è fuori luogo". Lo ha detto il leader di M5s, Giuseppe Conte intervistato da Bruno Vespa al 'Forum in masseria' in corso a Manduria.

CONTE,SULL'UCRAINA NON VEDO ALCUNA SVOLTA COL PD DI SCHLEIN

(ANSA) - MANDURIA, 11 GIU - "Prendo atto che sulla guerra non ci siamo, non vedo svolte" da parte del Pd. Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando dei rapporti con il Pd di Elly Schlein, intervistato da Bruno Vespa al 'Forum in masseria' in corso a Manduria. E ha aggiunto: "Sulla guerra vedo che ci sono ancora dissonanze come anche sulla transizione ecologica".

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE

CONTE, CON SCHLEIN CONVERGENZA SU SALARIO E LOTTA A PRECARIATO

(ANSA) - MANDURIA, 11 GIU - "Su Elly Schlein noto che con lei c'è sicuramente una maggiore determinazione del Pd verso, ad esempio, il salario minimo legale". Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, parlando dei rapporti con la leader del Pd, intervistato da Bruno Vespa al 'Forum in masseria' in corso a Manduria. E ha aggiunto: "Il Pd sta facendo progressi sulla lotta alla precarietà, si sta smarcano dal Pd renziano del Jobs act e sono ben contento".

CONTE, IL 17 SI PROTESTI ANCHE CONTRO STRATEGIA SU UCRAINA

ELLY SCHLEIN GIUSEPPE CONTE A FIRENZE

(ANSA) - MANDURIA, 11 GIU - "Il 17 giugno parleremo anche di questo (del no alla guerra in Ucraina, ndr). Dovete venire a dire al governo che non siete d'accordo. Giro nel Paese e mi dite che non siete d'accordo con il governo, ma poi dovete venire in piazza anche per dire che questa strategia militare non sta funzionando". Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, riferendosi alla manifestazione anti governativa annunciata il 17 giguno e rivolgendosi alla platea della rassegna 'Forum in masseria' in corso a Manduria.

CONTE, IL CAMPO LARGO È UNA FORMULA CHE NON ESISTE

(ANSA) - MANDURIA, 11 GIU - "Il campo largo è una formula che non esiste. Qui si tratta di fare opposizione intransigente in modo serio, piuttosto che votare, come fanno alcune forze che dicono di essere opposizione, con il governo e quindi da questo punto di vista a noi interessa offrire una visione diversa del Paese". L'ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine della sua intervista al 'Forum in masseria' a Manduria.