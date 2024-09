“L'ATTUALE GOVERNO NON È BRAVO NEMMENO A COMMETTERE GLI ERRORI DI BERLUSCONI” – OSPITE DI “OTTO E MEZZO”, FRANCESCA PASCALE RANDELLA GIORGIA MELONI E I SUOI FRATELLI D’ITALIA: “L'ELETTORATO DI DESTRA SI STA STANCANDO AD ASCOLTARE COSE CHE AGLI ITALIANI NON INTERESSANO - MI SORPRENDE CHE UNA DONNA AL POTERE E AL GOVERNO SI COMPORTI COME UN UOMO. DI FRONTE AD UNA VICENDA COME QUELLA DI SANGIULIANO LEI STA DALLA PARTE DELL'UOMO - DI LEI MI DELUDONO I SUOI TRE VALORI FONDAMENTALI DIO, PATRIA E FAMIGLIA, CHE PUNTUALMENTE DISONORANO…”

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "Col post abbastanza irriverente su Berlusconi intendevo dire che l'attuale governo non è bravo nemmeno a commettere gli errori di Berlusconi. L'ho fatto in modo abbastanza frivolo, non credevo di suscitare così tanta critica". Lo ha detto Francesca Pascale a Otto e mezzo su La7. "Mi ha fatto piacere - ha aggiunto - ma significa anche una cosa ben precisa: probabilmente Berlusconi fa sentire la sua mancanza. Nonostante la Meloni non scenda nei sondaggi, quell'elettorato di destra si sta stancando ad ascoltare cose che agli italiani tutti non interessano".

"Mi sorprende - ha detto in un altro passaggio Pascale - che una donna al potere e al governo si comporti come un uomo. Di fronte ad una vicenda come quella di Sangiuliano lei sta dalla parte dell'uomo, anche se è una sua persona di fiducia. Non riesce ad ascoltare entrambe le voci e avere una posizione meno partitica. Piuttosto che continuare a fare campagna elettorale è venuto il momento di iniziare governare e a parlare per tutti".

"Giorgia Meloni - ha proseguito - ha un profilo che posso solo rispettare, ma il fatto di essere donna non le dà il diritto di essere la più brava dei presidenti del consiglio. Di lei mi deludono i suoi tre valori fondamentali dio, patria e famiglia che puntualmente disonorano. Un dio che amano soltanto quando serve per vessare la comunità omosessuale ma mai ascoltato quando serve accogliere qualcuno in difficoltà. Quale patria? Quella che il suo amico Orban ha offeso chiamandoci tutti delinquenti? Della famiglia non si è capito quale modello bisogna rispettare, se quello con l'amante nel cassetto perché sei potente o se finalmente ognuno di noi può avere il suo modello di famiglia ed essere rispettato".

