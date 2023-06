“UN'ELEVATA INFLAZIONE CREA I PRESUPPOSTI PER UNA DEFORMAZIONE DELLA DEMOCRAZIA E L'EMERSIONE DI FORME DI VIOLENZA SOCIALE, CHE DANNEGGEREBBERO TUTTI” – IL PRESIDENTE DELLA CONSOB, PAOLO SAVONA, LANCIA L’ALLARME SUI RISCHI DELL’INFLAZIONE: “GLI AUMENTI DEL COSTO DELLA VITA SI SONO TRASMESSI ALLA TASSAZIONE, MA NON AI SALARI” – IL 2022 E’ STATO L'ANNO IN CUI PIAZZA AFFARI HA REGISTRATO IL MAGGIOR NUMERO DI ADDII: 15 SOCIETÀ USCITE E SOLO 6 NUOVI INGRESSI; 13 ANNI FA LE QUOTATE ERANO 272, L'ANNO SCORSO ERANO 220…

L'inflazione non è solo una tassa «iniqua», perché «priva dell'indispensabile approvazione di chi la subisce». Per il presidente di Consob, Paolo Savona […] Se crescono i prezzi al consumo e si sterilizza l'eccesso di moneta, non si può impedire che l'aumento di trasferisca ai salari. Se si riesce a calmierare il costo del lavoro, ma crescono i prezzi delle materie prime, l'Idra non cessa di operare».

Un mostro, dunque, che sta impoverendo gli italiani. «Gli aumenti del costo della vita si sono trasmessi alla tassazione, ma non ai salari – dice Savona nel corso dell'incontro annuale di Consob con il mercato finanziario – che hanno mostrato maggiore rigidità. La ricchezza finanziaria continua a registrare un grave depauperamento del suo valore reale».

Di qui i rischi: «La storia insegna che un'elevata inflazione crea i presupposti anche per una deformazione della democrazia e l'emersione di forme di violenza sociale, che danneggerebbero tutti». Uscirne usando investimenti pubblici e privati non appare la soluzione. «Essi […] nelle attuali circostanze, anche considerando i buoni risultati del 2022, sono insufficienti in entrambi i settori».

Invece «una politica che solleciti il risparmio verso investimenti in attività produttive potrebbe consentire un'uscita dall'alto, ossia non a detrimento della crescita reale». Secondo il presidente […] […] Servono dunque soluzioni alternative, tra cui «è ancora valida quella di costruire portafogli le cui attività mobiliari e immobiliari svolgano una funzione protettiva dall'inflazione dei programmi finanziari delle famiglie, a condizione che godano dello stesso trattamento normativo, compreso quello tributario».

Savona nel suo discorso ritiene necessario […] realizzare l'obiettivo comune di un uso del risparmio finalizzato alla crescita reale». Serve un rafforzamento del mercato dei capitali. I dati sono desolanti: a leggere la relazione annuale della Consob, salta agli occhi come il 2022 sia stato l'anno in cui Piazza Affari ha registrato il maggior numero di addii e il peggior saldo tra entrate e uscite dal 2010, con 15 società che hanno lasciato il listino principale a fronte di solo 6 nuovi ingressi; 13 anni fa le quotate erano 272, l'anno scorso si è chiuso con 220 (-19%).

I delisting hanno privato Euronext Milan di 28,7 miliardi di euro di capitalizzazione, quasi il triplo del valore (10,5 miliardi) di tutte le società di Euronext Growth, dedicato alle pmi, i cui componenti sono saliti da 174 a 190 ma in cui la liquidità resta bassa, con un controvalore degli scambi annuo sceso da 4,5 a 2,9 miliardi. […]