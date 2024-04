23 apr 2024 18:35

“L'EUROPA INVECCHIA, SERVE UN FLUSSO REGOLARE DI MIGRANTI PER IL MERCATO DEL LAVORO” – NON DITE ALLA DUCETTA CHE IL “SUO” GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA, FABIO PANETTA, IN UNA LECTIO MAGISTRALIS DAVANTI AI GRANDI EX DRAGHI E VISCO, HA CHIESTO A BRUXELLES PIÙ MIGRANTI PER “RIEQUILIBRARE UN FORTE CALO DELL'OFFERTA DI LAVORO” – “È NECESSARIO ORIENTARE LA SPESA PUBBLICA VERSO GLI INVESTIMENTI PER LA CRESCITA, ANCHE CON BOND UE”