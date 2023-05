5 mag 2023 16:53

“L'ITALIA NON INTENDE USARE I FONDI DEL PNRR PER PRODURRE ARMI" - LO AFFERMANO FONTI DI PALAZZO CHIGI AGGIUNGENDO CHE "IL GOVERNO È FAVOREVOLE AL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ DELL'INDUSTRIA DELLA DIFESA EUROPEA ANCHE NELL'OTTICA DI UNA MAGGIORE AUTONOMIA STRATEGICA DELLA UE. E L'ITALIA È FAVOREVOLE AD UN USO FLESSIBILE DEI FONDI EUROPEI, COMPRESI QUELLI DEL PNRR, MA QUEST'ULTIMO È UNO STRUMENTO DI INVESTIMENTO STRATEGICO E NON UN VEICOLO PER FINANZIARE LA PRODUZIONE DI MUNIZIONI O ARMAMENTI"