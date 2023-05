24 mag 2023 09:46

“L'OCCIDENTE SOSTERRÀ KIEV NELLA GUERRA PER ANNI” - IL PREMIER BRITANNICO RISHI SUNAK SI LANCIA IN PROCLAMA IMPEGNATIVO: “LA STRATEGIA DELLA RUSSIA DI ASPETTARE CHE LA GENTE SI STANCHI DEL CONFLITTO, NON FUNZIONERÀ. ORA STIAMO CONDUCENDO UNA CONVERSAZIONE CON GLI ALLEATI SU QUALI ACCORDI DI SICUREZZA MULTILATERALI E BILATERALI A LUNGO TERMINE POSSIAMO METTERE IN ATTO CON L'UCRAINA"