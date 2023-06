“L'UCRAINA DEVE PREPARARSI AD AFFRONTARE UNA DURA BATTAGLIA PERCHÉ LA RUSSIA NON SI DARÀ PER VINTA FACILMENTE” - NO, NON LO DICE IL CREMLINO MA LA VICEMINISTRA DELLA DIFESA DI KIEV, HANNA MALYAR: “SARÀ UN DUELLO MOLTO DURO” - DOPO DUE SETTIMANE DALL’INIZIO DELLA CONTROFFENSIVA, IL BILANCIO PER L’UCRAINA E’ DELUDENTE E IL BRITANNICO “INSTITUTE FOR STUDIES OF WAR” IMMAGINA UNA "PAUSA PER RIVEDERE LE TATTICHE" - I RUSSI HANNO IMPIEGATO GLI ULTIMI NOVE MESI A COSTRUIRE INSTALLAZIONI DIFENSIVE, SU CINQUE LINEE...

1 - KIEV, 'SARÀ UNA DURA BATTAGLIA, LA RUSSIA NON SI ARRENDERÀ'

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - L'Ucraina deve prepararsi ad affrontare una dura battaglia perché la Russia non si darà per vinta facilmente: lo ha detto in tv la viceministra della Difesa di Kiev, Hanna Malyar, come riporta Ukrainska Pravda.

"È necessario capire che il nemico non si arrenderà facilmente. Dobbiamo adattarci al fatto che sarà un duello molto duro. In realtà, questo sta accadendo ora", ha affermato Malyar, sottolineando che è difficile per l'esercito ucraino avanzare verso sud a causa della resistenza nemica. Allo stesso tempo, ha aggiunto le truppe ucraine "si stanno muovendo come dovrebbero muoversi" e "i risultati più grandi devono ancora arrivare".

2 - OFFENSIVA IN STALLO, LIBERATI POCHI CHILOMETRI

Estratto dell’articolo di Giovanni Pigni per “la Stampa”

La controffensiva ucraina sembra essere entrata in una fase di rallentamento: secondo diversi esperti militari, Kyiv avrebbe sospeso temporaneamente le operazioni offensive per riesaminare le sue tattiche alla luce delle difficoltà iniziali. È l'analisi dell'Istituto per lo studio della guerra (Isw), che nel suo ultimo report cita la dichiarazione rilasciata venerdì scorso dal capo dell'intelligence militare estone, il colonnello Margo Grosber, secondo cui «nei prossimi sette giorni» non vedremo un'offensiva ucraina.

Il think tank americano fa anche riferimento alle fonti di intelligence del Wall Street Journal, secondo cui «le forze ucraine hanno per lo più sospeso le loro avanzate negli ultimi giorni». […] Si tratta comunque di informazioni difficili da verificare dato il velo di segretezza che circonda la controffensiva ucraina.

LA POSSIBILE CONTROFFENSIVA UCRAINA

Gli ultimi avanzamenti noti risalgono a domenica scorsa quando, come confermato ieri dalle autorità ucraine, le forze di Kyiv hanno liberato il villaggio di Piatykhatky, a sud della città di Zaporizhzhia. Si tratterebbe del primo villaggio riconquistato in quella zona del fronte e si aggiunge così ad altri sette insediamenti liberati nel corso delle prime due settimane di controffensiva, per un totale di circa 113 kmq di territorio: un risultato modesto considerate le aspettative enormi che circondano la grande operazione ucraina.

Per ora l'avanzata delle forze di Kyiv si sta sviluppando in tre direzioni: la periferia di Bakhmut, a sud della città di Zaporizhzhia e al confine delle regioni di Zaporizhzhia e Donetsk. Soprattutto sul fronte sud, le forze ucraine si stanno scontrando con la difesa ben preparata dei russi, che si servono della propria superiorità aerea, campi minati e intenso fuoco d'artiglieria […] l'Ucraina non ha ancora messo in campo la maggior parte delle forze preparate per la controffensiva, e non è ancora chiaro in che punto del fronte verrà sferrato il colpo principale.

Nel frattempo le forze di Mosca sarebbero passate al contrattacco nella direzione di Lyman e Kupyansk, più a nord, dove hanno rafforzato il loro contingente […]

3 - UCRAINA, LA CONTROFFENSIVA VA IN PAUSA STOP DI 7 GIORNI: STRATEGIE DA RIVEDERE

Estratto dell’articolo di Marco Ventura per “il Messaggero”

Gli ucraini si prendono una "pausa operativa" per rivalutare le tattiche di una controffensiva nella quale finora, sostiene l'Institute for the study of war in sintonia con l'intelligence britannica, non hanno ancora impegnato il grosso delle forze a disposizione. Uno stop che serve a studiare i punti deboli del fronte nemico, le ben cinque linee difensive, l'impiego di mine ed elicotteri, il combattimento "flessibile" che ha provocato finora molti caduti tra le file di Kiev.

[…] I russi, aggiunge, «hanno impiegato la maggior parte degli ultimi nove mesi a costruire installazioni difensive, su cinque linee e con innumerevoli punti di supporto. Si sa che per chi attacca in un'area aperta il rapporto di forze dovrebbe essere di uno a tre, ma per l'Ucraina è di uno a uno». La conseguenza è tanti morti. […] Da Mosca, Putin sostiene […] che gli ucraini stanno dando fondo alle «riserve strategiche» e tuttavia non hanno raggiunto «i loro obiettivi in nessuna delle direzioni». […] I russi stanno utilizzando tutti gli espedienti difensivi, compreso il carro armato carico di esplosivo che "salta" in prossimità delle trincee ucraine per provocare il numero più alto di vittime. […]

Nel frattempo, truppe russe si starebbero spostando dalla pianura di Kherson, invasa dal fango, verso la regione di Zaporizhzhia dove negli ultimi giorni gli ucraini hanno cercato di sfondare a sud, verso Melitopol e Mariupol. E prosegue pure il giallo sul capo dei servizi segreti ucraini, Kyrylo Budanov, che non appare in pubblico dal 29 maggio e i russi danno per morto o in coma. […]

