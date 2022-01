“ABBIAMO AGGIUNTO IL NOME DI CARLO NORDIO” – GIORGIA MELONI PROPONE ANCHE IL NOME DELL’EX MAGISTRATO PER IL QUIRINALE, AGGIUNGENDOLO ALLA “ROSA” DELLE PERSONALITÀ DI CENTRODESTRA IN BALLO (CASELLATI, PERA, MORATTI, FRATTINI): “SU DI LUI MI PARE DIFFICILE CHE SI POSSANO MUOVERE OBIEZIONI”. FORSE LE PUÒ MUOVERE IL DIRETTO INTERESSATO, CHE UNA SETTIMANA FA STRONCAVA L’IPOTESI: “NON SCHERZIAMO, LA CARICA DEVE ESSERE AFFIDATA A UN POLITICO, E ANCHE SE CERCASSERO TRA I GIURISTI, CE NE SONO MOLTI PIÙ AUTOREVOLI DI ME…”

intervento di carlo nordio

1 - QUIRINALE: MELONI, PROPOSTA FDI È CARLO NORDIO

(ANSA) - "Molte personalità, che provengono dall'area del centrodestra, avrebbero il curriculum e lo standing per ricoprire il ruolo di presidente. Nomi come quello di Marcello Pera, Letizia Moratti, Elisabetta Alberti Casellati, Giulio Tremonti, Franco Frattini sono tutti autorevoli.

Io ho chiesto di allargare la rosa anche alle personalità che non hanno un trascorso politico e per questo abbiamo aggiunto il nome di Carlo Nordio, su cui ci pare difficile che si possano muovere obiezioni". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni parlando ai suoi grandi elettori riuniti in assemblea.

giorgia meloni atreju 2021 1

2 - CARLO NORDIO CANDIDATO AL QUIRINALE? "NO, CHI VORREI PRESIDENTE. PER I MAGISTRATI IL PEGGIO DEVE ARRIVARE"

Estratto dell’articolo di Pietro Senaldi per www.liberoquotidiano.it

Carlo Nordio for president? «Questa mi riesce proprio nuova. Credo che la carica di capo dello Stato debba esser affidata a un politico, e la mia cultura politica è esclusivamente teorica, non ho mai fatto parte neanche di un Consiglio comunale. Comunque, se cercassero tra i giuristi, ce ne sono molti assai più preparati e autorevoli di me».

matteo salvini e giorgia meloni incontrano silvio berlusconi nella sua villa a roma 14

La Lega traccia senza nominarlo il suo profilo, auspicando che «la riforma della giustizia diventi la priorità del Paese», la qual cosa è una stroncatura della candidatura dell'attuale Guardasigilli, Marta Cartabia, al Colle. La Meloni gli ha offerto il palco di Atreju per il suo j' accuse agli ex colleghi in toga. C'è anche una petizione lanciata da 1.200 donne che lo vorrebbero al Quirinale, e forse questa è la cosa che più lo stupisce, ma il procuratore Carlo Nordio stronca sul nascere, con un disincantato «non scherziamo», ogni minima allusione alla sua successione a Mattarella. (….)

House of Crucci - Berlusconi, Meloni, Salvini, Renzi, Mattarella carlo nordio matteo salvini giorgia meloni atreju 2021 giulia bongiorno carlo nordio