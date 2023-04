18 apr 2023 15:38

“ABBIAMO UCCISO UNA VENTINA DI BAMBINI E FATTO SALTARE IN ARIA 50 PRIGIONIERI FERITI” – DUE MERCENARI RUSSI DELLA BRIGATA WAGNER (EX DETENUTI LIBERATI PER ESSERE MANDATI A COMBATTERE) CONFESSANO I TERRIBILI CRIMINI DI GUERRA CHE HANNO COMMESSO BAKHMUT A SOLEDAR, IN UCRAINA – IL LORO CAPO, IL “CUOCO DI PUTIN”, PRIGOZHIN NEGA DI AVER ORDINATO DI UCCIDERE DEI BAMBINI - LE DIFFICOLTÀ DELL’ESERCITO DI KIEV NEL DONBASS: I RUSSI SONO TRINCERATI DAL 2014 E I MILITARI UCRAINI NON RIESCONO A SFONDARE…