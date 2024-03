11 mar 2024 19:48

“IN ABRUZZO? POTEVA ANDARE MEGLIO” – PRODI MANDA UN MESSAGGIO A SCHLEIN IN VISTA DELLE ELEZIONI IN BASILICATA: “IL CAMPO LARGO VA COLTIVATO ANCORA CON TANTI AGRICOLTORI. PER IL PD LE COSE SONO ANDATE MOLTO BENE, MA NON BASTA - STEFANO BONACCINI, LEADER DELLA MINORANZA RIFORMISTA DEL PD, SI ASTIENE INVECE DAL COMMENTARE IL RISULTATO IN ABRUZZO: “NON HO ANCORA LETTO I DATI”