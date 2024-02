“È ACCETTABILE O NO CHE UN INDAGATO VENGA FATTO SFILARE INCATENATO?” - CLAUDIO CERASA RISPONDE A UN LETTORE DEL “FOGLIO” SUL CASO ILARIA SALIS: “QUELLE IMMAGINI SONO LA SPIA DI UNA ENNESIMA VIOLAZIONE DELLO STATO DI DIRITTO DI UN PAESE CHE LO STATO DI DIRITTO LO CALPESTA CON UNA CERTA CONTINUITÀ? OCCUPARSI DELL’OGGETTO, NON DEL SOGGETTO. PER CHI AMA LO STATO DI DIRITTO, È L’UNICA DOMANDA DA PORSI…”

Dalla rubrica delle lettere del “Foglio”

ILARIA SALIS

Al direttore - Partendo dal presupposto che è giusto indignarsi per la recente esposizione incatenata della Salis […], dobbiamo anche considerare che la Salis non è estranea a controversie borderline.

Quando si tratta di un’insegnante […], sorge il legittimo dubbio su come e cosa stia insegnando: sta promuovendo una forma di protesta infantile.

Questa volta, mi trovo d’accordo con il pensiero espresso dal ministro Salvini, meno con quello della Schlein che equipara la situazione (se la Salis non è in grado di adempiere al suo ruolo di maestra, allora Salvini non dovrebbe essere ministro).

claudio cerasa

Tuttavia, tale confronto è azzardato poiché il ministro è stato eletto e ha ricevuto un mandato chiaro, mentre la responsabilità della Salis è quella di dare il buon esempio alle nuove generazioni […]. Lo sta facendo? […]

Renzo Tenarmi

La risposta di Claudio Cerasa:

La sua lettera coglie un punto, così come lo coglie Salvini, ma il guaio di questa storia è che dovremmo disinteressarci del soggetto, interessarci unicamente all’oggetto e rispondere a un’unica domanda: è accettabile o no che in un tribunale un indagato venga fatto sfilare incatenato o quelle immagini sono la spia di una ennesima violazione dello stato di diritto di un paese che lo stato di diritto lo calpesta con una certa continuità? Occuparsi dell’oggetto, non del soggetto. Per chi ama lo stato di diritto, è l’unica domanda da porsi.

claudio cerasa foto di bacco (2)

ilaria salis 3 ilaria salis 1 ilaria salis 4 ILARIA SALIS FRANCESCO LOLLOBRIGIDA E ILARIA SALIS - VIGNETTA BY VUKIC ILARIA SALIS ILARIA SALIS ROBERTO SALIS PADRE DI ILARIA SALIS ILARIA SALIS MURALE DEDICATO A ILARIA SALIS DAVANTI ALL AMBASCIATA DELL UNGHERIA A ROMA ROBERTO SALIS - PADRE DI ILARIA SALIS