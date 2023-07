28 lug 2023 09:21

“ACCONTENTARE BIDEN SULL’USCITA DALLA VIA DELLA SETA NON SARÀ AFFATTO INDOLORE PER L’ITALIA” - MARCELLO SORGI: “È ABBASTANZA LOGICO ASPETTARSI CHE MELONI NON POSSA SCIOGLIERE A WASHINGTON UN ACCORDO SIGLATO A PECHINO, PRIMA DELLA SCADENZA DI FINE ANNO DELL'INTESA E DELLA VISITA IN CINA PREVISTA PER L'AUTUNNO” - BIDEN HA PROMESSO UNA “COMPENSAZIONE” A ROMA PER LA ROTTURA DEGLI ACCORDI CON LA CINA: UN'ALTERNATIVA ALLA "BELT ROAD INITIATIVE" GIÀ ESISTE. È LA "PARTNERSHIP FOR GLOBAL INVESTMENT AND INFRASTRUCTURE" (PGII) ANNUNCIATA AL G7 DELLO SCORSO ANNO IN BAVIERA…