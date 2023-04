27 apr 2023 18:17

“ADESSO ASPETTIAMO LE SCUSE DI TANTI, E PREPARIAMO LE QUERELE PER MOLTI” – MATTEO SALVINI GODE PER L’ARCHIVIAZIONE DELL’INCHIESTA SUL CASO METROPOL, CHE RIGUARDAVA PRESUNTI FONDI RUSSI ALLA LEGA – I GIUDICI HANNO ACCOLTO LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER SAVOINI, MERANDA E VANNUCCI. MA L’IPOTESI DI CORRUZIONE INTERNAZIONALE È CADUTA PER “L’IMPOSSIBILITÀ DI IDENTIFICARE CON PRECISIONE I SOGGETTI RUSSI COINVOLTI NELLE TRATTATIVE DESCRITTE E LE CARICHE PUBBLICHE RIVESTITE DAGLI STESSI…”