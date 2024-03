“AFFINCHÉ LA LEGA SOPRAVVIVA, MATTEO SALVINI DEVE FARE UN PASSO DI LATO” - PAOLO GRIMOLDI, EX SEGRETARIO DELLA LEGA LOMBARDA E ANIMA DEL COMITATO NORD, LA MINORANZA VICINA A UMBERTO BOSSI, SFIDA IL “CAPITONE” DAL PALCO DI UNA FESTA DELLA LEGA IN PROVINCIA DI BERGAMO (E RICEVE APPLAUSI SCROSCIANTI DAL PUBBLICO) - LA CONTESTAZIONE A SALVINI NON È LIMITATA AL VENETO: STA DILAGANDO ANCHE IN LOMBARDIA - SALVINI FA ACCORDI CON I PARTITINI PER LE EUROPEE: VA A CACCIA AI VOTI PER EVITARE LA RESA DEI CONTI. E IL CAPOGRUPPO A BRUXELLES, MARCO ZANNI, ANNUSA IL TRACOLLO E NON SI RICANDIDA…

Estratto dell’articolo di Matteo Pucciarelli per “la Repubblica”

matteo salvini e umberto bossi

«Affinché la Lega sopravviva, Matteo Salvini deve fare un passo di lato», dice Paolo Grimoldi, ex segretario della Lega Lombarda e anima del Comitato Nord, la minoranza vicina a Umberto Bossi nel partito. Il problema, per il segretario federale e vicepremier, è un altro: che Grimoldi queste cose può dirle da un palco di una festa della Lega in provincia di Bergamo, domenica scorsa, e ricevere applausi scroscianti dalla folta platea.

La contestazione a Salvini non è solo quella dei reprobi venetisti, ma sta dilagando anche in Lombardia, il fortino storico: dallo striscione apparso qualche giorno fa sulla Milano-Meda (“Da Verdi a Verdini, ora basta, congressi subito!”) a quello su un’altra statale in Valle Camonica (“Rispetto per i militanti, congresso subito!”).

bossi salvini maroni

La faccenda ancora tutta da chiarire è: se pure ci sarà un congresso, chi può prendere il posto del (fu?) Capitano? In pochi scommettono su Luca Zaia, qualcuno in più su Massimiliano Fedriga, ma la verità è che per far scattare un piano B servirebbe un disastro conclamato alle Europee, necessario per far svegliare anche l’ampia zona grigia di dirigenti che si lamentano ai tavoli delle feste di partito ma poi lì si fermano.

LA CANOTTIERA DI BOSSI E I BOXER DI SALVINI

Non siamo ancora ai livelli delle scope di Bobo Maroni, quando con i suoi barbari sognanti rovesciò Bossi, e solo dirlo poteva sembrare una bestemmia nella vecchia Lega, ma c’è ebollizione. Intanto la prossima débâcle leghista al Parlamento europeo, dove il gruppo del Carroccio passerà dai 28 eletti del 2019 ai 5-6 di giugno, miete già la prima vittima ed è una vittima di peso: Marco Zanni, presidente del gruppo Identità e democrazia […] non si ricandiderà alle elezioni. Zanni è un fedelissimo di Salvini […] a giugno, le cose cambieranno parecchio.

salvini cornuto da isoardi il commento di bossi

Il vicepremier punta alla doppia cifra ma non sarà semplicissimo, anzi. […] Del generale Roberto Vannacci capolista in tutti le circoscrizioni si è detto molto, si vedrà, di sicuro per lui […] si prevede una bella incetta di preferenze. […] La strategia del capo leghista da qui al voto è comunque abbastanza semplice: allearsi con qualche sigla che porta voti qua e là, dall’Udc di Lorenzo Cesa all’Mpa di Raffaele Lombardo, oppure con Italia del Meridione, piccolo movimento calabrese guidato da Orlandino Greco (già accusato di concorso esterno alla ‘ndrangheta) […]

VANNACCI

Quel che basta per non farsi travolgere dalla base, o quel che ne resta: nelle ultime settimane sono andati via parecchi quadri locali, alcuni anche conosciuti ai più come Tony Iwobi, passato a Forza Italia; oppure Nino Spirlì, ex presidente calabrese […]

LEGA - STRISCIONE DI CONTESTAZIONE A MATTEO SALVINI