“AIUTEREMO ISRAELE A DIFENDERSI MA LE ASPIRAZIONI DEI PALESTINESI SONO LEGITTIME” - BIDEN, MACRON, SCHOLZ, MELONI E SUNAK ESPRIMONO SOSTEGNO AL GOVERNO ISRAELIANO, CONDANNANDO “GLI ATTI DI TERRORISMO” DI HAMAS, MA NON MANCANO DI PRECISARE CHE HAMAS “NON RAPPRESENTA IL POPOLO PALESTINESE” E CHE I DISGRAZIATI CHE VIVONO A GAZA HANNO DIRITTO A GIUSTIZIA E LIBERTA’…

Usa e alleati, fermo sostegno a Israele, condanna Hamas

(ANSA) - WASHINGTON, 09 OTT - Il presidente Biden, il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Scholz, il primo ministro italiano Meloni, il primo ministro britannico Sunak del Regno Unito esprimono "fermo e unito sostegno allo Stato di Israele e la condanna inequivocabile di Hamas e dei suoi spaventosi atti di terrorismo". Lo riferisce la Casa Bianca in una nota dopo un colloquio telefonico tra i leader.

Usa e alleati, aiuteremo Israele a difendersi

(ANSA) - WASHINGTON, 09 OTT - "I nostri paesi sosterranno Israele nei suoi sforzi per difendere se stesso e il suo popolo da tali atrocità. Sottolineiamo inoltre che questo non è il momento in cui nessun partito ostile a Israele possa sfruttare questi attacchi per cercare un vantaggio". Lo riferisce la Casa Bianca in una nota dopo la telefonata tra Joe Biden e gli alleati europei.

Usa e alleati, le aspirazioni dei palestinesi legittime

(ANSA) - WASHINGTON, 09 OTT - "Tutti noi riconosciamo le legittime aspirazioni del popolo palestinese e sosteniamo misure di giustizia e libertà sia per israeliani che per palestinesi. Ma attenzione: Hamas non rappresenta quelle aspirazioni e non offre altro al popolo palestinese se non terrore e spargimenti di sangue". Lo riferisce la Casa Bianca in un una nota dopo una telefonata tra Joe Biden e il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, la premier Giorgia Meloni, il primo ministro britannico Rishi Sunak.

