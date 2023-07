“ALESSANDRO GIULI SI STA DEFILANDO PER TIMORE DI PERDERE IL POSTO” – MORGAN PARLA DELLA SERATA AL MAXXI AL CENTRO DELLE POLEMICHE PER LE VOLGARITÀ DI SGARBI: “SANGIULIANO SI STA FACENDO INFLUENZARE DA UNA VISIONE DISTORTA E MANIPOLANTE. È STATA UNA SERATA DI ALTISSIMO VALORE CULTURALE” – “SGARBI LO CONOSCIAMO TUTTI DA SETTANT’ANNI, SAPPIAMO COME È FATTO. MI SEMBRA TUTTA UNA MANOVRA POLITICA” – “IL MESSAGGIO DI AMADEUS? NON PENSO CHE AMADEUS MI STIA DANDO DELL'IDIOTA PERCHÉ SINCERAMENTE NON LO SONO E DI SOLITO LUI NON INSULTA…”

MEME GENNARO SANGIULIANO CHE MOSTRA IL SUO CELLULARE

Sono giorni caldi al Ministero della Cultura, dopo che lo scorso 21 giugno il sottosegretario Vittorio Sgarbi sul palco del Maxxi […] ha creato scompiglio per il suo intervento considerato “volgare e sessista” persino dal ministro Gennaro Sangiuliano, con conseguente presa di distanza del direttore del museo romano, Alessandro Giuli.

Su quel palco c’era anche Morgan, […] che per la prima volta accetta di parlare a MOW di quella serata, dove rappresentava proprio l’interlocutore di Sgarbi. E al quale, a un certo punto, ha chiesto: “Hai letto più libri o fatto l’amore con più donne? Quale è il tuo record?”.

ALESSANDRO GIULI - VITTORIO SGARBI - MORGAN - MAXXI

[…] Secondo Morgan […] quella al Maxxi è stata “una serata di altissimo valore culturale” e ha ricordato di aver suonato brani di Bruno Martino e Tony Renis, parlato del poeta Leopardi e ha ricondotto quel momento nell’ambito dell’ironia-culturale: “Se oggi ci fosse Carmelo Bene, da parte di un pensiero del genere, così arretrato, sarebbe considerato alla pari del mostro di Düsseldorf, se fosse per queste persone verrebbe censurato. Trovo culturalmente violenta l'azione che stanno portando avanti”.

Morgan partiamo da un messaggio di Amadeus che forse la riguarda. Ha pubblicato un post su Instagram poche ore fa in cui c'è scritto: “In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare”. Non crede ci sia un riferimento alle vostre critiche verso di lui al Maxxi?

LA FACCIA DI AMADEUS DOPO LO SCAZZO TRA MORGAN E BUGO

Non penso che Amadeus mi stia dando dell'idiota perché sinceramente non lo sono e di solito lui non è una persona che insulta […]. Quindi, non credo che lui si riferisca a me, perché non ci sono gli estremi per poter dire che io sono un idiota. Se qualcuno mi dice che sono idiota mi deve dire anche perché lo sono, non mi sembra di averne dato prova, anzi, Amadeus dovrebbe apprezzare il repertorio che ho suonato in quell'occasione, dovrebbe essere felice che sono stati suonati brani di, ad esempio, Bruno Martino, Tony Renis e del sottoscritto. […] Quale sarebbe quello che secondo qualcuno dovrebbe corrispondere a un'azione o a una frase idiota che ho pronunciato? A cosa si riferisce?

morgan sgarbi

In generale al fatto che lei era la spalla di Sgarbi nella serata che ha creato la polemica.

Io ho fatto un'intervista molto interessante al sottosegretario Sgarbi in un contesto di spettacolo, ma la mia intervista bisognerebbe ascoltarla e direi che nell'economia dello spettacolo c'è stata una battuta leggera da parte di Sgarbi. Per il resto era un dialogo approfondito su grandi temi della cultura.

Però sia il ministro della Cultura che il direttore del Maxxi si sono dissociati da quella che lei definisce una battuta. Non si sente di dover chiedere scusa?

AMADEUS INSEGUE MORGAN DOPO LO SCAZZO CON BUGO SUL PALCO DI SANREMO

Ma io devo chiedere scusa per cosa? Io non ho detto nulla. Ma nemmeno Sgarbi deve chiedere scusa, lo conosciamo tutti da settant'anni, sappiamo come è fatto e non vedo perché ora si debba mettere in dubbio quella che è la sua figura, quando in realtà si sanno benissimo quali sono i suoi meriti. Perché piuttosto che queste polemiche non diciamo le cose come stanno?

Ce lo dica lei.

Che è stata una serata di altissimo valore culturale, dove si è parlato di Leopardi, dove si è suonato De Andrè e Modugno. Questa è cultura e non vedo perché due battute goliardiche che non hanno nulla di sessista devono diventare un pretesto per accusare di non si sa cosa qualcuno che non ha minimamente sbagliato. Mi sembra tutta una manovra politica per mettere in cattiva luce una persona che invece ha una diversità totale dal modo in cui la politica e la cultura vengono fatte oggi in Italia. Noi siamo persone libere, libertarie, per cui questo Paese non dovrebbe castrarci, queste sono tutte manovre politiche.

alessandro giuli

Ma come fa a dire che sono manovre politiche se a criticarvi sono esponenti del governo del quale fa parte Sgarbi e rispetto al quale anche lei è molto vicino?

Bè, ma la lettera contro Sgarbi secondo lei l'ha scritta, qualcuno da destra? E i giornali secondo lei sono in mano alla destra? Direi proprio di no!

[…] Sgarbi ha risposto in maniera assolutamente brillante a tutte le mie domande e mi sembra che prendere cinque minuti su due ore di spettacolo sia veramente pretestuoso. Questo è un chiaro esempio di cosa vuol dire strumentalizzare.

E allora come mai hanno chiesto le dimissioni di Sgarbi?

Perché non sanno cos'è avvenuto e stanno a quelle che sono le ricostruzioni dei detrattori.

Ma anche il presidente del Maxxi era sul palco e si è dissociato totalmente da ciò che è avvenuto.

Secondo me si sta semplicemente defilando lui per timore di perdere il posto.

ALESSANDRO GIULI - VITTORIO SGARBI - MORGAN AL MAXXI

Anche il Ministro Sangiuliano sarebbe mal informato?

Ma perché si sta facendo influenzare da quella che è una visione distorta e manipolante di chi vuole mettere in cattiva luce Sgarbi, da parte dei suoi detrattori.

Sgarbi ha detto: “Se Sangiuliano mi censura è fascismo”. Lei si sente in qualche modo censurato?

Mi sento censurato da un’Italia che non è avanzata da un punto di vista culturale, che è arretrata, che non ama auto valorizzarsi, che non è in grado di giudicare le cose. Io non sono per niente censurato, di che cosa mi si può accusare? Non ho assolutamente niente di cui pentirmi. Di che cosa mi si accusa?

morgan stramorgan 5

Avrebbe potuto far notare a Sgarbi che stava esagerando.

Ragazzi, ma questo è uno spettacolo, è ironia. Avete presente il film Di Giuseppe Bertolucci “Berlinguer ti voglio bene”? C'è un passaggio di un quarto d'ora in cui Benigni dice solo parolacce, dice “caz*o, cu*o, tet*e, fi*a mer*a, stron*o, minch*a”, poi dopo c'è lui che dorme con sua madre e le dice “mamma tu puzzi”. Quello è uno dei capolavori della cultura che si chiama “di sinistra”, è un film molto bello e che io adoro, surreale. Potrei mai dire che quello è un turpiloquio, che è sessismo, che è volgarità? Quello è spettacolo.

Quindi secondo lei è tutto un pretesto per mettere in difficoltà il governo?

Morgan e Vittorio Sgarbi 2

Penso che stiano montando un caso spropositato per nulla. È tutto un pretesto. A me non piace dare ascolto e adito a un'operazione così screditante in modo così palesemente pretestuoso. C'è troppo moralismo. [...]

Forse il Maxxi non era il luogo adatto per fare la conta delle donne con cui si è andati a letto?

È una roba simpatica e che fa ridere, perché è come dire, da uomo di settant'anni, di essere stato un Don Giovanni. È un uomo che ricorda in modo affettuoso la sua vita passata, rocambolesca, avventurosa, che tutti conoscono, lo vogliamo condannare per questo? Perché il Maxxi non dovrebbe essere il luogo adatto? Che cosa si deve fare al Maxxi, non ho capito? [...] Allora bandiamo Don Giovanni e Casanova come figure dalla storia? [...]

morgan sgarbi

Elencare le donne con cui si è stati a letto come se fossero una tacca sulla cintura non è un po’ sessista e volgare?

Ah, quindi hanno protestato le donne con cui è stato a letto? Quindi mi sta dicendo che si può far dimettere un sottosegretario perché probabilmente le donne sopracitate si sono risentite o si sono sentite offese? Io ho letto le ultime dichiarazioni di Vittorio e mi sembra che lui condivida il pensiero di Sangiuliano, perché siamo tutti d'accordo nel dire che il sessismo è una bruttissima impostazione, ma infatti qui di sessismo non ce ne è stato.

morgan

Si è solo voluto montare un polverone per provare a screditare Sgarbi, uomo che ha una grande valenza politica, perché il suo modo di agire è molto lontano dalla maggior parte dei politici, è molto meno bacchettone, è molto più connesso con la realtà ed è l'unico con cui si riescono a fare determinati discorsi importanti che sono a favore della cultura e della libertà.

Se si vuole dipingere in modo negativo un libertario, che in realtà dovrebbe essere visto come megafono di tutti i libertari, stiamo facendo un'azione idiota. Tutti quelli che aderiscono in questo momento al linciaggio di Sgarbi stanno facendo uno dei più grossi errori culturali della storia. [...]

alessandro giuli alessandro giuli foto di bacco (2)