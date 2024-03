“ALL'OPPOSIZIONE FRIGNANO PERCHÉ HO DESTINATO RISORSE PER LA CULTURA DELL’ABRUZZO, MA A CHI LE DOVEVO DARE QUESTE RISORSE? AI LORO AMICHETTI CHE FANNO FILM CON 14 SPETTATORI E CHE GUADAGNANO MILIONI DI EURO?" – IL MINISTRO DELLA CULTURA SANGIULIANO: "I FONDI AL CINEMA? C'È STATO UN GRANDE SPRECO PARI A QUELLO DEL SUPERBONUS. VAI A LEGGERE GLI STANZIAMENTI E VEDI 4 MILIONI... E DOVE VANNO QUESTI SOLDI? VANNO AD INGRASSARE QUEL REGISTA CHE POI VA A ORGANIZZARE QUELLA TERRAZZATA ROMANA DELLA GAUCHE CAVIAR, DETTA CON LA ERRE MOSCIA, E CHE SI RACCONTANO TRA DI LORO DI ESSERE I MIGLIORI - MEGLIO ESSERE ALL'AQUILA CHE NELLE TERRAZZE RADICAL CHIC DI ROMA”

3 gennaro sangiuliano

SANGIULIANO, 'FONDI AL CINEMA UNO SPRECO COME IL SUPERBONUS'

(ANSA) - PESCARA, 08 MAR - All'opposizione "frignano perché io ho destinato risorse per la cultura di questa regione, ma a chi le dovevo dare queste risorse? Ai loro amichetti che fanno film con 14 spettatori e che guadagnano milioni di euro?". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel suo discorso finale per la candidatura di Marco Marsilio in Abruzzo.

sangiuliano meloni

"C'è stato un grande spreco pari a quello del superbonus. Vai a leggere gli stanziamenti e vedi 4 milioni... e dove vanno questi soldi? Vanno ad ingrassare quel regista che poi va a organizzare quella terrazzata romana della gauche caviar, detta con la erre moscia, e che si raccontano tra di loro di essere i migliori, queste persone che ci guardano dall'alto verso il basso", ha sottolineato.

GENNARO SANGIULIANO RUBA IL MICROFONO A UN GIORNALISTA

SANGIULIANO, L'ABRUZZO NON PUÒ TORNARE NELLE MANI DEI COMUNISTI

(ANSA) - PESCARA, 08 MAR - "In queste ore il Pd sta frignando perché sono attivi in questa regione 200 milioni di investimenti per la cultura. Questa regione non può tornare indietro, non può tornare nella palude del Pd, non può tornare nelle mani dei comunisti, li chiamo con nome e cognome perché sono ancora comunisti, anche se il muro di Berlino è crollato, loro sono nell'intimo radicati in una ideologia nefasta e antiliberale. Diamo il nome alle cose: sono comunisti". È uno dei passaggi dell'intervento del ministro Gennaro Sangiuliano al comizio finale di Marco Marsilio all'Aquila.

GENNARO SANGIULIANO CON IL PRESEPE

SANGIULIANO, MEGLIO ALL'AQUILA CHE IN TERRAZZE RADICAL CHIC ROMA

(ANSA) - L'AQUILA, 08 MAR - "Sono qui tra gente autentica. Come ministro della Cultura mi capita di essere invitato nelle note terrazze romane frequentate da quel tipo antropologico che sono i radical chic. Ma io puntualmente dico di no. Perché preferisco essere qui insieme a voi e non è la prima volta, perché lavoro a stretto gomito con Marco Marsilio, che ha grande sensibilità culturale. Lavoro per questa regione". Così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano durante il suo intervento a sostegno di Marco Marsiio all'Aquila.