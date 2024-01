“ALL’INIZIO BEPPE GRILLO CI DISSE DI NO” - DAVIDE CASALEGGIO RICORDA IL PRIMO INCONTRO, INSIEME AL PADRE GIANROBERTO, CON IL COMICO: “DI FRONTE AL SUO RIFIUTO, RILANCIAMMO OFFRENDOCI DI CURARE GRATUITAMENTE IL BLOG IN CAMBIO DI POTER DEFINIRE E CURARE CON LUI UN NUOVO SHOW. E FU L’INIZIO" – "MIO PADRE NEL 2007 AL 'V DAY' A BOLOGNA, DAVANTI ALLA PIAZZA PIENA DISSE: 'MI SEMBRAVA DI AVER SCRITTO SOLO QUALCHE POST'" – E POI CONFESSA UN RIMPIANTO PER IL M5S...

Emanuele Buzzi per il “Corriere della Sera” - Estratti

«Tutto è partito in una cucina. La casa era quella di uno dei soci, Luca Eleuteri. Lì abbiamo definito i contorni e quello di cui avevamo bisogno per realizzare questa avventura»: Davide Casaleggio ricorda così gli inizi di Casaleggio Associati, la società di consulenza fondata insieme al padre Gianroberto ed altri, che in questi giorni compie 20 anni e che è stata motore prima del blog di Beppe Grillo e poi del M5S.

Il 2004 è stato anche l’anno dell’incontro con Grillo…

«Sì, io e mio padre eravamo andati a Livorno a vedere un suo show, lo vedevamo come un potenziale cliente. Ma per i suoi spettacoli. Aveva un pubblico che era rimasto quello degli Anni ’90 e volevamo capire come la Rete avrebbe potuto rivoluzionare anche il mondo dello spettacolo, aprendo nuove platee».

E cosa successe?

«Gli facemmo una prima proposta per curare il suo blog, che Grillo rifiutò. Noi allora rilanciammo, offrendoci di curare gratuitamente il blog in cambio di poter definire e curare con lui un nuovo show. E fu l’inizio».

L’inizio di un cammino che ha coinciso in parte anche con la politica. Si è sempre parlato della visibilità che vi ha dato la politica e anche dei buoni contratti. Però i legami con la politica hanno creato diversi problemi e allontanato anche alcuni vostri clienti .

«Premesso che rifarei tutto, le posso assicurare che la politica non giova agli affari. Basta vedere i bilanci della società per rendersene conto. Abbiamo pagato il fatto di voler agire in modo etico: il 2023 è stato un buon anno per Casaleggio Associati, il primo dopo la fine dell’esperienza con il M5S».

Lei dice che rifarebbe tutto, ma non ha un rimpianto?

«Se parla del M5S creerei un meccanismo per evitare che le persone si trovino a dover scegliere tra il proprio futuro politico e il bene del Movimento. A livello societario, è un altro tema».

In che senso?

«Vede, noi abbiamo cercato di dare ai nostri clienti un contributo importante per comprendere l’utilizzo della Rete e nuovi modelli di business, abbiamo anticipato tendenze mainstream come le potenzialità dell’e-commerce e dei social media, abbiamo fatto il primo report sull’AI, l’Intelligenza Artificiale e il suo impatto sui modelli di business, nel 2017.

Lo abbiamo fatto sempre in ottica divulgativa e per i nostri clienti. Ora a ripensarci, avrei dato vita a qualche start up in più, anche se da un anno abbiamo dato vita a Camelot, una benefit corporation che realizza voti e assemblee digitali per aziende, scuole e associazioni puntando non solo ai dividendi degli azionisti, ma soprattutto all’impatto sociale».

Casaleggio Associati è indissolubilmente legata al ricordo di suo padre Gianroberto, scomparso nel 2016.

«Mi ricordo quando nel 2007 al V Day a Bologna, davanti alla piazza piena disse: “Mi sembrava di aver scritto solo qualche post”. Sosteneva che se uno lavora con passione i frutti arrivano a prescindere, il risultato è la passione stessa».

