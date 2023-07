Michela #Murgia ha deciso di sposarsi definendo il #matrimonio "#patriarcale e limitato". Michela, di alternative ne avevi molte, ma hai scelto il matrimonio. Forse perchè sai che è la forma più alta per riconoscere l'amore tra un uomo e una donna. Auguri, e guarisci presto! pic.twitter.com/pM5mwFEv0b — Simone Pillon (@SimoPillon) July 15, 2023

simone pillon

PILLON A MURGIA, AVEVI ALTERNATIVE MA HAI SCELTO MATRIMONIO

(ANSA) - Fa discutere sui social un tweet con cui l'ex senatore della Lega Simone Pillon ha commentato l'annuncio di Michela Murgia di un matrimonio civile "in articulo mortis", in cui la scrittrice malata di tumore chiedeva di non ricevere auguri, "perché il rito che avremmo voluto ancora non esiste". "Michela Murgia ha deciso di sposarsi definendo il matrimonio 'patriarcale e limitato' - ha scritto Pillon su Twitter -. Michela, di alternative ne avevi molte, ma hai scelto il matrimonio. Forse perchè sai che è la forma più alta per riconoscere l'amore tra un uomo e una donna. Auguri, e guarisci presto!".

matrimonio di michela murgia e lorenzo terenzi 1

IL TWEET DI PILLON SU MICHELA MURGIA: “AVEVI MOLTE ALTERNATIVE MA HAI SCELTO IL MATRIMONIO, LA FORMA PIÙ ALTA D’AMORE TRA UOMO E DONNA”. E SCOPPIA LA POLEMICA

Estratto da www.repubblica.it

[…] In poco meno di due ore i commenti polemici sotto al suo tweet sono quasi 300. Dal “Si vergogni” di Luca Bottura ad “Alex il podologo” che scrive: “Si è sposata in articuli morti affinché il suo uomo abbia dei diritti che nella mesozoica Italia è l'unico sistema. E ps. Non si torna indietro da un tumore al 4 grado. Si guarisce solo morendo”.

Dall’account “E’ ora di basta” arriva una reprimenda soprattutto alla chiusa del cinguettio di Pillon: “Guarisci presto” ti qualifica come l’essere rivoltante che sei”, proprio come Il tuo ex che scrive: “Mentre leggevo il post pensavo: non si può scendere più in basso. Poi ho letto quel “guarisci presto” e mi sono dovuto ricredere. Lei si commenta da sé”.

simone pillon matrimonio di michela murgia e lorenzo terenzi 2 IL TWEET DI SIMONE PILLON SUL MATRIMONIO DI MICHELA MURGIA CON LORENZO TERENZI simone pillon