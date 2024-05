14 mag 2024 16:20

“ALTRI DUE ANNI COSÌ È DURA” – LA LEGA SCARICA GIOVANNI TOTI, PER BOCCA DEL VICEMINISTRO AI TRASPORTI EDOARDO RIXI, FEDELISSIMO DI SALVINI E PLENIPOTENZIARIO IN LIGURIA – “È DIFFICILE PENSARE DI GOVERNARE PER DUE ANNI IN ASSENZA DEL GOVERNATORE. DECIDERÀ LUI, QUANDO C’È UN PROCESSO NON È PIÙ UNA SCELTA POLITICA…” - ANCHE DENTRO FORZA ITALIA SOSTENGONO CHE IL GOVERNATORE SIA SEMPRE MENO DIFENDIBILE: NON SARANNO CHIESTE LE DIMISSIONI MA...