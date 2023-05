“ALTRO CHE INTELLIGENZA ARTIFICIALE, BISOGNEREBBE PARLARE DI DEFICIENZA ARTIFICIALE” – ALESSANDRA MUSSOLINI RACCONTA LA DISAVVENTURA CON INSTAGRAM, CHE NON LE FACEVA APRIRE UN ACCOUNT PER VIA DEL SUO COGNOME: “MI HANNO SUGGERITO DI MODIFICARLO IN M-USSOLINI O MUSSOLIN-I. POI HO FATTO DELLE PROVE…” – MA PERCHÉ NON USARE IL VECCHIO ACCOUNT, "COLLEGATO ALLE ATTIVITÀ TELEVISIVE”? LE FOTO NUDA IN VASCA DA BAGNO ERANO TROPPO POCO ISTITUZIONALI?

Alessandra Mussolini, europarlamentare di Forza Italia, ha presentato una denuncia e un’interrogazione per l’impossibilità (poi venuta meno) di creare un nuovo profilo Instagram. L’azzurra ha comunque comunicato quanto segue: «Si sono messi in contatto con me (da Meta), si sono scusati del disservizio, perché c'è stato un fraintendimento, e quindi mi hanno aperto l'account Instagram. Vittoria».

Onorevole ma cosa è successo?

«[…] Io avevo un profilo vecchio, quello collegato alle mie attività televisive, quando per un periodo ho fatto altro e non politica. Ho provato ad aprire un account nuovo, per raggiungere gli elettori. […] Ma l’operazione non è riuscita. Quindi ho fatto tutte le richieste del caso e mi è stato chiesto d’inviare una mia foto, con un codice che mi avrebbero inviato. Fatta la procedura, mi è stato comunicato di dover aspettare 24 ore».

E poi?

«E poi mi è stato risposto che non era possibile aprire un nuovo profilo per via della policy della community, specificando come la decisione fosse assolutamente inderogabile».

E lei pensa che questo niet sia dovuto al suo cognome.

«Ma assolutamente sì. Perché - vede - noi siamo in mano a questi algoritmi che procedono attraverso delle parole chiave. Dunque mi hanno persino suggerito di aprire un profilo, modificando il cognome in M-ussolini o Mussolin-i. Ma le pare che io mi metto a scimmiottare il mio cognome? Poi ho fatto delle prove. Ovviamente un profilo denominato Alessandra Gramsci o Alessandra Berlinguer sarebbe subito stato avallato. E questo immagino perché siano cognomi legati all'emisfero di sinistra».

E come ha risolto la faccenda?

«Ho fatto una denuncia e, col nostro capogruppo Fulvio Martusciello, abbiamo anche preparato un'interrogazione. Visto che si fa un gran parlare di libertà... . Io mi chiamo Alessandra Mussolini, e faccio politica da venti anni, perchè sono figlia di Romano Mussolini e di Maria Scicolone. Nel mio caso c'era anche l'aggravente, per così dire, che fossi parlamentare europea. […] Siamo davvero in mano a degli algoritmi ottusi. Altro che intelligenza artificiale, qui bisognerebbe parlare di deficienza artificiale». […]

