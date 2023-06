“AMO, CI VOGLIO PROVARE QUESTA VOLTA, PECCATO CHE A STRASBURGO PIOVA SEMPRE” – CASALINO IS BACK! TA-ROCCO VUOLE CANDIDARSI ALLE PROSSIME EUROPEE CON IL MOVIMENTO CINQUE STELLE, NELLA CIRCOSCRIZIONE SUD. L’EX PORTACROCE DI CONTE STA MANDANDO IN GIRO LA VOCE DISPERATAMENTE: CHE LO STIA FACENDO SOLO PER TESTARE L’EFFETTO CHE FA, COME AI BEI TEMPI DEI DPCM DI CONTE?

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per www.ilfoglio.it

rocco casalino foto di bacco (5)

EuroRocco. E’ più di un sogno, ma un progetto che Casalino accarezza sempre di più: candidarsi alle prossime europee con il M5s nella circoscrizione sud. Ne parla con chi si fida (“amo’, ci voglio provare questa volta”). Ci scherza sopra come solo lui sa fare (“peccato che a Bruxelles e a Strasburgo piova sempre!”). Manda in giro la voce nei corridoi del Palazzo sapendo, meglio di molti, quanto la comunicazione sia circolare. Insomma, nel 2024 altro che Antonio: vota EuroRocco!

giuseppe conte e rocco casalino

Forse Casalino esercita un metodo già ben rodato: spinnare (nel gergo dei comunicatori equivale a veicolare) una notizia verosimile per testare l’effetto che fa. Lo faceva con le bozze dei Dpcm sui provvedimenti più controversi durante la pandemia, figurarsi in questo caso per una piccola ma legittima e sacrosanta ambizione personale. E del tutto meritata, va detto: non solo per quanto ha fatto per la stramba causa pentastellata, ma anche perché del gruppo di vertice del Movimento è l’ultimo vero e grande reduce. E’ la scatola nera del grillismo. […]

GIUSEPPE CONTE E ROCCO CASALINO - MEME

Insomma, allo straripante portavoce di Giuseppe Conte ai tempi di Palazzo Chigi, l’attuale vita di responsabile della comunicazione dei grillini in Senato […] sembra star stretta. Non si diverte più come una volta, lo dicono tutti. Ama vivere all’attacco e in maniera spregiudicata. C’è stato un tempo che il suo cellulare pilotava la comunicazione di tg, giornali, radio e social. Ci sono stati anni che con un audio su WhatsApp faceva tremare “tutti i pezzi di merda del Mef” che non volevano trovare dieci miliardi di euro per il Reddito di cittadinanza, ma metteva anche in riga ministri, sottosegretari, generali e papaveri di stato. Ha fatto di tutto, ha fatto tantissimo, compresa la gestione dell’informazione quando l’Italia si ritrovò straziata dal coronavirus.

rocco casalino a belve 1

Ecco perché ha deciso di cambiare aria […]. Lo scorso settembre stava per candidarsi alle parlamentarie del M5s: era pronto a prendere i voti della base […] nel collegio di Bari o in quello di Brindisi. Avrebbe fatto il capolista nel proporzionale, ce l’avrebbe fatta. Tuttavia alla fine si fece venire mille scrupoli, ebbe paura di danneggiare Conte, decise di evitare polemiche. Se n’è pentito. Amaramente. […]

il libro di rocco casalino

Chissà. In parallelo porta avanti un altro progetto, che ha avuto più di un rallentamento: il film che racconta la sua storia e cioè il biopic tratto dal “Portavoce”. Il libro, autobiografico, ha venduto circa 16mila copie. La società di produzione cinematografica di Umberto Massa, Kubla Khan, ne ha comprato i diritti da Mondadori. […] Casalino vorrebbe che uscisse il prossimo anno, in primavera, in concomitanza con la campagna elettorale per le europee. Quale magnifico volano per raccontarsi senza mediazioni per questo underdog a caccia di preferenze?

Conte pare che non sarebbe contrario alla sua candidatura, e tecnicamente se le regole di ingaggio dei grillini saranno confermate, non potrebbe nemmeno impedirla […] Contattato dal Foglio, Casalino si è limitato a commentare: “Sì, è vero: ci sto pensando. Vedremo, manca ancora qualche mese”.

