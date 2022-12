ABBIAMO SFIORATO LA TERZA GUERRA MONDIALE - SENTITE LUCIO CARACCIOLO: "IL MISSILE CADUTO IN POLONIA ERA RUSSO MA E' STATO PRONTAMENTE TRAVESTITO DA MISSILE UCRAINO. IN QUEL MOMENTO LE POTENZE HANNO DIMOSTRATO TUTTA LA LORO SAGGEZZA. STATI UNITI E CINA, MA ANCHE RUSSIA, HANNO STABILITO CHE NON SI POTEVA INIZIARE LA TERZA GUERRA MONDIALE PER IL DONBASS - MENTRE IN ITALIA GIÀ SI DICEVA 'PREPARIAMOCI A DIFENDERE LA POLONIA', BIDEN E XI DICHIARAVANO CHE IL MISSILE NON ERA RUSSO MA ERA ADDIRITTURA UCRAINO. SPECIFICAZIONE CHE SERVIVA COME SEGNALE A KIEV DI DARSI UNA REGOLATA”