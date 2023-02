“UN ANNO DOPO, L’UCRAINA È IN PIEDI, LA DEMOCRAZIA RESISTE” – BIDEN A KIEV ANNUNCIA MEZZO MILIARDO DI NUOVI AIUTI A ZELENSKY: I DUE PRESIDENTI AVREBBERO DISCUSSO ANCHE DI ARMI A LUNGO RAGGIO – “SLEEPY JOE” DOMANI SARÀ IN POLONIA, PAESE ARIETE NELLA GUERRA CONTRO PUTIN: L’OBIETTIVO È FAR VEDERE CHE LA NATO È PIÙ UNITA CHE MAI, E FORZARE “MAD VLAD” A TRATTARE – MA L’OPINIONE PUBBLICA AMERICANA INIZIA A ESSERE STUFA DELLE FORNITURE A KIEV… - VIDEO

1. BIDEN, UN ANNO DOPO KIEV È IN PIEDI, LA DEMOCRAZIA RESISTE

(ANSA) - "Un anno dopo, Kiev e l'Ucraina stanno in piedi. La democrazia resiste": lo ha detto il presidente Usa Joe Biden incontrando Zelensky al palazzo presidenziale di Kiev.

2. ZELENSKY, CON BIDEN DISCUSSO DI ARMI A LUNGO RAGGIO

(ANSA) - Il presidente ucraino Zelensky riferisce che con il presidente Usa Joe Biden ha discusso di armi a lungo raggio e nuovi aiuti militari. Lo riferiscono media internazionali.

3. BIDEN ANNUNCIA MEZZO MILIARDO DI NUOVI AIUTI A KIEV

(ANSA) - Il presidente Usa Joe Biden ha annunciato mezzo miliardo di dollari di assistenza aggiuntiva all'Ucraina durante una visita a sorpresa in Ucraina. Lo riporta la Cnn. Biden, in osservazioni congiunte insieme al presidente ucraino Zelensky, ha affermato che il pacchetto includerà più equipaggiamento militare, comprese munizioni di artiglieria, più javelin e obici. Zelensky ha detto che lui e Biden hanno parlato di "armi a lungo raggio e delle armi che potrebbero ancora essere fornite all'Ucraina anche se prima non erano state fornite".

4. BIDEN,PUTIN PENSAVA DI AVERE LA MEGLIO SU DI NOI,SBAGLIAVA

(ANSA) - "Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l'Ucraina fosse debole e che l'Occidente fosse diviso. Pensava di poter avere le meglio su di noi. Ma si sbagliava di grosso". Così il presidente Usa Joe Biden in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca, riportata dal Guardian.

5. BIDEN, FERMO E INSTANCABILE IMPEGNO PER L'UCRAINA

(ANSA) - "Mentre il mondo si prepara a celebrare il primo anniversario della brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia, oggi sono a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e riaffermare il nostro fermo e instancabile impegno per la democrazia, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina". Lo ha dichiarato il presidente Usa Joe Biden in una nota rilasciata dalla Casa Bianca.

6. BIDEN, IL SOSTEGNO OCCIDENTALE ALL'UCRAINA DURERÀ

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Nell'ultimo anno, gli Stati Uniti hanno costruito una coalizione di nazioni dall'Atlantico al Pacifico per aiutare l'Ucraina a difendersi con un sostegno militare, economico e umanitario senza precedenti, e quel sostegno durerà". Lo ha dichiarato il presidente Usa Joe Biden in una nota rilasciata dalla Casa Bianca.

7. BIDEN VOLA A VARSAVIA PER UNIRE GLI ALLEATI E FORZARE PUTIN A TRATTARE

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

Mostrare al mondo l’unità dell’alleanza che sostiene la difesa della democrazia ucraina: segnalando a Putin che la coalizione non cederà mai, a Kiev che gli aiuti continueranno ad arrivare, agli americani che è indispensabile proseguire questa missione e agli europei che devono contribuire di più, anche sul piano economico. Sono gli obiettivi che il presidente Biden si pone con il suo viaggio in Polonia - la partenza stasera - per marcare il primo anniversario dell’invasione russa.

Il capo della Casa Bianca incontrerà il presidente polacco Duda e i leader dei Paesi ex sovietici o che facevano parte del Patto di Varsavia; e soprattutto terrà un discorso nella capitale polacca per indicare la linea nella lotta all’espansionismo di Putin. […]

Ora la guerra che nessuno si aspettava durasse così tanto è in stallo, con Mosca impegnata in una nuova offensiva che procede molto lentamente e Kiev che aspetta le nuove armi promesse dagli alleati occidentali, a partire dai tank e forse presto anche i caccia, per tornare ad avanzare e convincere Putin che l’unica via d’uscita per lui è accettare un negoziato vero, in cui vengano garantite sovranità e integrità territoriale ucraina.

Anche Biden però ha problemi davanti a sé, come dimostra il recente sondaggio di Ap-Norc , secondo cui solo il 48% degli americani è favorevole a continuare le forniture militari a Zelensky, con il 29% contrario e il 22% incerto.

A maggio i sostenitori erano il 60%, e a questo si aggiunge il fatto che alle elezioni di midterm i repubblicani hanno ripreso la maggioranza alla Camera, con 11 isolazionisti che hanno già presentato una risoluzione per mettere fine agli aiuti economici e bellici e spingere l’Ucraina a negoziare con l’invasore. […]

