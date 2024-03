10 mar 2024 08:30

“APPARTENGO ALLA MINORANZA SILENZIOSA. SONO DI QUEI POCHI CHE NON HANNO PIÙ NULLA DA DIRE E ASPETTANO. CHE COSA? CHE TUTTO SI CHIARISCA?” – BEPPE GRILLO SCRIVE UN CRIPTICO POST SUL SUO BLOG: “L’ETÀ MI HA PORTATO LA CERTEZZA CHE NIENTE SI PUÒ CHIARIRE: IN QUESTO PAESE CHE AMO NON ESISTE SEMPLICEMENTE LA VERITÀ. PAESI MOLTO PIÙ PICCOLI E IMPORTANTI DEL NOSTRO HANNO UNA LORO VERITÀ, NOI NE ABBIAMO INFINITE VERSIONI. QUASI TUTTI HANNO UNA SOLUZIONE DA PROPORCI: LA LORO VERITÀ, CIOÈ QUALCOSA CHE NON CONTRASTI I LORO INTERESSI…”