“È ARRIVATO IL TEMPO DEI PATRIOTI” – ALLA FACCIA DELLA SVOLTA ISTITUZIONALE, GIORGIA MELONI NON DIMENTICA GLI AMICI ESTREMISTI E PARTECIPA DA REMOTO A UN COMIZIO DEL PARTITO NEO-FRANCHISTA VOX: “LA VOSTRA VITTORIA PUÒ DARE IMPULSO A TUTTA L’EUROPA. È CRUCIALE STABILIRE UN’ALTERNATIVA PATRIOTTICA E CONSERVATRICE. IN ITALIA STIAMO DIFENDENDO GLI INTERESSI DEGLI ITALIANI E SONO SICURA CHE LO STESSO SI POTRÀ FARE IN SPAGNA…” – I PRECEDENTI: IL DISCORSO “IO SOY GIORGIA, SOY UNA MADRE” E IL COMIZIO ANTI-LGBT A MARBELLA - VIDEO

I PRECEDENTI:

GIORGIA MELONI AL COMIZIO DI VOX A MADRID – 11 OTTOBRE 2021

GIORGIA MELONI AL COMIZIO DI VOX A MARBELLA – 12 GIUGNO 2022

Estratto da www.repubblica.it

giorgia meloni in collegamento con il comizio di vox a valencia 14 luglio 2023 1

Un messaggio per “ribadire il grande legame che unisce FdI e Vox”. Dopo poco più di un anno dal comizio in Andalusia, era il 12 giugno dello scorso anno, Giorgia Meloni si collega con Valencia durante una manifestazione elettorale del leader spagnolo di Vox, Santiago Abascal, in vista delle elezioni generali che si terranno in Spagna il 23 luglio.

A sorpresa, Abascal introduce l'intervento della premier. "Buonasera patrioti, buonasera Santi. Grazie a voi. Sono molto contenta di contribuire con il mio messaggio alla campagna elettorale e ribadire il grande legame che unisce FdI e Vox – dice in spagnolo Meloni – Mi auguro che Vox abbia un ruolo importante nel prossimo governo. È arrivato il tempo dei patrioti, in Italia, Finlandia, Svezia, Polonia, e Repubblica Ceca, abbiamo dimostrato che […] possiamo governare e contribuire all'aumento della prosperità della gente. La vostra vittoria può dare impulso a tutta l'Europa".

Meloni il 12 giugno del 2022 aveva incitato i militanti di Vox in Spagna durante un comizio a Marbella a sostegno di Macarena Olona, candidata alla presidenza dell’Andalusia […] con un discorso che sembra una sorta di manuale della nuova destra sovranista europea.

giorgia meloni in collegamento con il comizio di vox a valencia 14 luglio 2023 6

Un intervento energico, basato su una suddivisione binaria dell'universo politico e sociale in cui la leader di FdI si era dichiarata contro le lobby lgbt, ma a favore della famiglia tradizionale, contro l'immigrazione incontrollata, ma favorevole all'apertura delle frontiere, favorevole alla "vita", e contraria alle ideologie del "fine vita" (aborto ed eutanasia). […]

Oggi è tornata a parlare agli spagnoli. “Siete un gran popolo e saprete riconoscere chi vale sul serio: la sinistra europea e internazionale non può difendere i deboli e i lavoratori, noi sì, perché diciamo la verità. In Italia difendiamo la nostra sovranità, gli italiani. E lo stesso fate voi.

giorgia meloni in collegamento con il comizio di vox a valencia 14 luglio 2023 7

Dico a tutti voi, non abbiate paura di votare con la vostra testa. Mancano 10 giorni per una data decisiva per il futuro della vostra storia", "perché i patrioti arrivino al governo in Spagna", insiste Meloni, sottolineando che "è cruciale stabilire un'alternativa patriottica e conservatrice in cui Vox giochi un ruolo protagonista e decisivo nella formazione del nuovo governo nazionale".

E ancora. “In Italia abbiamo una pressione migratoria molto forte. Ci vorrà tempo ma sono sicura che la nostra ricetta è quella giusta. Chi ci vuole condannare non ama la natura: basta con il fondamentalismo. Vogliamo difendere la natura, con al suo interno l'uomo. […] L'Europa torni a essere consapevole del suo ruolo, si occupi dei grandi temi, in stretta collaborazione con gli stati nazionali".

il comizio di giorgia meloni per vox, in spagna 3

Poi tra gli applausi chiede il collegamento video con la piazza di Valencia: “In Italia stiamo difendendo gli interessi degli italiani e sono sicura che dal 23 di luglio, lo stesso si potrà fare in Spagna con un governo di patrioti con Vox. Viva Italia, Viva Spagna, viva i patrioti europei".

