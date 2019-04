“ASSANGE E’ L’EROE DEI NOSTRI TEMPI” – GRILLO, DI BATTISTA E FRECCERO DIFENDONO IL FONDATORE DI WIKILEAKS – IN UN POST SUL BLOG DI 'BEPPE MAO', 'DIBBA' E IL DIRETTORE DI RAI2 SCRIVONO: “COME LUI CE NE SONO POCHI ALTRI. NON È ASSANGE CHE DENUNCIA IL LATO OSCURO DEL POTERE MA È IL POTERE STESSO, MESSO A NUDO, CHE TESTIMONIA LE SUE NEFANDEZZE..."

Da corriere.it

assange

Una coppia insolita «ospite» di un luogo (seppur virtuale) particolare. Parliamo del direttore di Rai2 Carlo Freccero e dell’ex deputato M5S Alessandro Di Battista che firmano sul blog un post in difesa di Julian Assange. Non sul blog delle Stelle ma sul blog di Beppe Grillo. Una scelta non casuale, che rinsalda l’ala movimentista dei Cinque Stelle. Un trait d’union tra il garante e l’ex esponente del direttorio, che Grillo ha indicato più volte come suo erede e che negli ultimi mesi si è staccato dalla prima linea del Movimento, che suona anche come un segno di vicinanza (politica).

freccero

«Julian Assange è l’eroe dei nostri tempi. Come lui ce ne sono pochi altri: Edward Snowden, Chelsea Manning e tutta la platea degli hacker anonimi che combattono il sistema», si legge nel post. «Ogni epoca ha i suoi eroi. Nel passato gli eroi uccidevano il drago..ma anche allora la forza non era sufficiente. L’eroe, per essere tale, doveva combattere il male. Che cos’è oggi il male?» si domandano Di Battista e Freccero. E affermano: «Non è Assange che denuncia il lato oscuro del potere», ma è «il potere stesso, messo a nudo, che testimonia le sue nefandezze attraverso mail, documenti, filmati».

BEPPE GRILLO di battista

JULIAN ASSANGE JULIAN ASSANGE