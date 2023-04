“IN AULA FRATELLI D’ITALIA CI GRIDAVA ‘FUORI’” – IL SINISTRATO ARTURO SCOTTO E LA BAGARRE ALLA CAMERA SUL DEF. IL DEPUTATO DI ARTICOLO UNO SI E' SCAGLIATRO CONTRO I BANCHI DEI MELONIANI – “FORSE QUALCUNO GLI HA REGALATO DIPLOMI DI LIBERALISMO TROPPO PRESTO. E INVECE SONO SEMPRE GLI STESSI” – LO SHOW DI FOTI, IL PD CHE LASCIA L’AULA. E AL SENATO LA RUSSA COMMENTA: “VEDO CHE OGGI C’E’ NERVOSISMO” - VIDEO

Meloni: «Sul Def una svista ma non deve succedere più»

arturo scotto

«Insisto, non ci vedo un segnale politico è stata una svista: ho fatto tanti anni in Parlamento, può succedere ma non deve succedere più». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa all'ambasciata italiana a Londra a proposito dell'incidente in Aula di ieri sul Def.

Tensione durante le dichiarazioni di voto in Senato, La Russa: «C'è nervosismo...»

Sono iniziate al Senato le dichiarazioni di voto sul Def. La prima a parlare è la senatrice Michaela Biancofiore (Civici Italiani - Noi Moderati), che ha voluto puntualizzare come «il centrodestra anche all'opposizione non ha mai fatto mancare i suoi voti sullo scostamento di bilancio», con riferimento a quanto successo ieri alla Camera. Parole più volte interrotte dai brusii dell'opposizione. Con il presidente La Russa che chiede più volte di lasciar terminare la senatrice. «Vedo che oggi c'è nervosismo», dice la seconda carica dello Stato, che poi riprende la senatrice del M5S Alessandra Maiorino. Da parte sua Biancofiore usa l'ironia: «C'è una bella canzone che dice `la verità vi fa male lo so...´». Non mancano anche in questo caso brusii e proteste dai banchi dell'opposizione.

bagarre camera sul def

Scotto (Articolo Uno): «In Aula FdI ci gridava “fuori”»

«In nessuna democrazia occidentale accade che il partito di maggioranza relativa urli all’opposizione: fuori, fuori! Una vicenda senza precedenti nel Parlamento repubblicano. Forse qualcuno gli ha regalato diplomi di liberalismo troppo presto. E invece sono sempre gli stessi». Lo scrive su Twitter il deputato e coordinatore di Articolo Uno, Arturo Scotto.

Serracchiani (Pd): «A Foti premio urlatore del giorno»

«Al collega» Tommaso Foti di Fratelli d’Italia «va il premio di urlatore del giorno. Spero sia soddisfatto del suo show. Per il futuro spero che impari a tenere un contegno meno sgangherato ed eviterà altri attacchi personali che non onorano la Camera. È già un’assurdità sentire chi vorrebbe ribaltare sull’opposizione le responsabilità per le assenze della maggioranza, ma fare un fritto misto in cui finisce anche l’avvicendamento alla guida del gruppo Pd significa aver perso la bussola. Chiaramente oggi si è sfogato in aula l’imbarazzo e il fastidio di FdI di dover spiegare l’ingiustificabile». Lo dichiara Debora Serracchiani, deputata e responsabile Giustizia del Pd.

tommaso foti arturo scotto