“AVANTI POPOLO”, INDIETRO TUTTA – L’ASSALTO DEI MELONIANI A RAITRE È FINITO MALISSIMO: AL POSTO DELLA TRASMISSIONE DI NUNZIA DE GIROLAMO, IL MARTEDÌ SERA, ARRIVANO “PETROLIO” DI DUILIO GIAMMARIA E “LA CONFESSIONE” DI PETER GOMEZ – IL PROGRAMMA DEL DIRETTORE DEL SITO DEL “FATTO” PARTIRÀ IL 13 FEBBRAIO, IN SECONDA SERATA. IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO DI GIAMMARIA, INVECE, DAL 20 IN PRIME TIME…

Estratto dell’articolo di Gianluca Roselli per “il Fatto quotidiano”

NUNZIA DE GIROLAMO - AVANTI POPOLO

Peter Gomez e Duilio Giammaria in arrivo su Rai3 al posto di Nunzia De Girolamo. Come anticipato martedì dal Fatto, la trasmissione Avanti popolo chiuderà i battenti martedì 30 gennaio. La settimana dopo sarà quella di Sanremo, poi dal 13 febbraio, su Rai3 arriverà in seconda serata per otto puntate La Confessione, di e con Peter Gomez, condirettore del Fatto. Mentre dal 20 febbraio in prime time partirà Petrolio.

Realizzato da Loft Produzioni e in onda dal 2018 su Nove (Discovery Italia) con oltre 150 puntate al suo attivo, La Confessione è un programma di un’ora in cui sono intervistati […] due personaggi della politica, dello spettacolo, del giornalismo, della cultura, dell’imprenditoria o dello sport, a cui alla fine per un minuto viene chiesta una “confessione” […]

duilio giammaria foto di bacco

Gomez approderà in Rai, nella seconda serata del martedì. Prima, invece, andrà in onda Petrolio, programma di Duilio Giammaria, che era stato messo in naftalina nella Rai di Carlo Fuortes, mentre quest’anno è ritornato in palinsesto con Gocce di Petrolio, una versione più breve (45 minuti), in onda il sabato pomeriggio su Rai3. Ora il ritorno in prima serata con 8 puntate da cento minuti, in onda dal 20 febbraio.

Dopo i deludenti risultati in termini di share, la Rai ha dunque deciso di dare il benservito a De Girolamo, che doveva essere la protagonista dell’informazione nella nuova Rai meloniana, al posto di Bianca Berlinguer, che da questa stagione è passata a Mediaset.

PETER GOMEZ

[…] una scelta, da parte del direttore dell’approfondimento Paolo Corsini, su un binario doppio. Da una parte con un prodotto Rai già consolidato come Petrolio, con un conduttore e una squadra conosciuti […]. Dall’altra, la decisione di andare su un prodotto e un conduttore nuovi […]. […]

