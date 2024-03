“AVETE SANGUE SULLE VOSTRE MANI” – I MANIFESTANTI PRO-GAZA IRROMPONO ALL’EVENTO DI RACCOLTA FONDI PER JOE BIDEN, CON BILL CLINTON E BARACK OBAMA, ALLA RADIO CITY HALL DI NEW YORK: I TRE PRESIDENTI VENGONO DEFINITI “FUORI DI TESTA” – “SLEEPY JOE” È STATO PRATICAMENTE COMMISSARIATO DA OBAMA, CHE HA RADUNATO IL GOTHA LIBERAL DI MANHATTAN PER L’OCCASIONE: L’INCASSO SUPERA I 25 MILIONI DI DOLLARI. MA LA GUERRA CON TRUMP SI GIOCA NELL’AMERICA PROFONDA (E SULLA FINE DELLE GUERRE IN UCRAINA E MEDIORIENTE)

Biden ironizza, 'mi piacciono gli occhiali Ray Ban e il gelato'

barack obama joe biden bill clinton radio city hall new york

(ANSA) - L'evento di raccolta fondi per Joe Biden alla Radio City Hall di New York si è concluso con il presentatore Stephen Colbert, Barack Obama e Bill Clinton che hanno indossato gli 'Aviators', il modello di occhiali da sole preferito dal presidente americano. "Sono un uomo che ama due cose: i Ray Ban e i gelati", ha scherzato Biden.

Manifestanti pro-Gaza interrompono Biden, sangue sulle tue mani

(ANSA) - I manifestanti pro-Gaza hanno interrotto l'evento per la raccolta fondi a New York al quale partecipano Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. "Avete sangue sulle vostre mani", ha urlato una persona dalla platea mentre altri accusavano i tre presidenti Usa di essere "fuori di testa".

joe biden e barack obama

BIDEN CON OBAMA E CLINTON SUL PALCO PER FERMARE TRUMP UNA FOTO VALE 100 MILA DOLLARI

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

Tre presidenti con una missione: sconfiggere Trump. Barack Obama e Bill Clinton hanno affiancato ieri Joe Biden a New York sul palcoscenico del Radio City Music Hall, all’evento di raccolta fondi più importante di questa campagna elettorale e della sua carriera politica.

jason bateman barack obama will arnett joe biden sean hayes bill clinton

Di fronte a 5.000 persone, a intervistarli c’era il comico Stephen Colbert, mentre l’attrice Mindy Kaling presentava la serata, con spettacoli musicali di Queen Latifah, Lizzo, Lea Michele, Cynthia Erivo e Ben Platt. A pianificare l’evento ha dato una mano Anna Wintour.

I biglietti in piccionaia costavano 250 dollari, chi voleva una foto con i tre presidenti ha pagato 100.000 dollari (a scattarle era la celebre Annie Leibovitz). Al costo di 250.000 o 500.000 si entrava alla reception privata e all’after party. L’incasso supera i 25 milioni di dollari.

manifestanti pro gaza alla radio city hall di new york 2

È la prima volta che tre presidenti democratici si uniscono per una raccolta fondi. Di solito si aspetta la convention. Non è solo questione di soldi: è una sfida di Biden ai sondaggi e ai dubbi sulla sua età, un tentativo di unire il partito e iniettare entusiasmo e speranza nella sua campagna elettorale.

Ed è un modo per sottolineare una sostanziale continuità di visione fra i tre leader rispetto all’isolamento di Trump dai predecessori repubblicani e dal suo stesso ex vice Mike Pence. Obama […] è arrivato ieri a New York con Biden sull’Air Force One. Per entrambi sconfiggere Trump è l’atto finale della loro partnership.

manifestanti pro gaza alla radio city hall di new york 3

In autunno Obama girerà per università e grandi città per cercare di ricompattare l’appoggio dei giovani e delle minoranze, che è a rischio anche perché criticano la gestione di Biden della guerra di Israele a Gaza: circa duecento manifestanti pro-palestinesi protestavano ieri davanti al Radio City Music Hall.

Biden parla al telefono con Bill Clinton ancor più spesso che con Obama, dicono i suoi consiglieri. Benché sia passato un quarto di secolo dalla sua presidenza, Clinton è colui che ha inaugurato la politica centrista del «nuovo» partito democratico, senza contare che la sconfitta di sua moglie Hillary nel 2016 per mano di Trump è «personale» […].

manifestanti pro gaza alla radio city hall di new york 4

Nel 2008 i tre in realtà erano in rotta di collisione: Biden e Obama in corsa per la nomination, come pure Hillary; nel 2016 Obama spinse per la candidatura di quest’ultima alla Casa Bianca e dissuase Biden, mentre nel 2020 gli spianò il cammino per la nomination.

È paradossale, notano molti, che Biden, pur avendo raggiunto più risultati legislativi, inclusa la spesa per le infrastrutture, abbia fra i tre il tasso di popolarità più basso. Nonostante le sue misure siano in generale apprezzate, gli elettori sono pessimisti sul futuro e dubbiosi su un suo secondo mandato a 81 anni. […]

joe biden e barack obama

joe biden alla radio city hall di new york barack obama joe biden radio city hall new york manifestanti pro gaza alla radio city hall di new york manifestanti pro gaza alla radio city hall di new york barack obama joe biden radio city hall new york bill clinton alla radio city hall di new york