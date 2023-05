MELONI CINCISCHIA E NON SI ACCORGE CHE LE HANNO SFILATO LA RAI – “IL FOGLIO”: “IL PD OFFRE UN BARATTO: LASCIA FUORTES ANCORA AD, UN ANNO, E CI ACCORDIAMO SU NOMINE E PROGRAMMI. TI DIAMO IN CAMBIO IL NOSTRO VOTO IN CDA” – “MELONI ERA TROPPO CONCENTRATA SU FUORTES DA NON VEDERE CHE SALVINI, LA RAI L’HA GIÀ PRESA. ROBERTO CECATTO È STATO NOMINATO AD DI RAI WAY. IL MEMBRO DELLA LEGA IN CDA, IGOR DE BIASIO, CUMULA TRE CARICHE. MARCELLO CIANNAMEA VUOLE IL POSTO DI COLETTA E PROPONE I VOLTI DELLA LEGA. UNO È QUELLO DI MONICA SETTA. UN ALTRO, QUELLO DI…”